Cómo saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp

WhatsApp es una de las herramientas de comunicaci贸n m谩s empleadas a nivel global. Para que sus 2.000 millones de usuarios se sientan los m谩s c贸modos posible utilizando la ‘app’, Meta incorpora varias herramientas que les permite evitar a aquellos usuarios con los que, por las razones que sea, no quieren interactuar. La m谩s restrictiva de todas es, efectivamente, el bloqueo.

Gracias a esta funcionalidad, el usuario puede impedir que otro contacto le escriba. As铆 de sencillo.

Aunque el otro internauta no ser谩 informado sobre el bloqueo por la propia aplicaci贸n, hay varios medios bastante simples por los que el internauta puede descubrirlo. La clave est谩 en fijarse en una serie de detalles.

Tus mensajes no llegan nunca

Cuando un usuario bloquea al otro, este 煤ltimo puede continuar enviando mensajes. Sin embargo, estos nunca llegan. Si el internauta que ha sido bloqueado se fija en la conversaci贸n, ver谩 que el doble ‘tic’, el mismo que marca que un texto ha sido recibido en el ‘smartphone’ de turno, nunca llega. Todo queda en un 煤nico ‘tic’ , que significa simplemente que el mensaje ha sido enviado.

No puedes realizar llamadas

El bloqueo no solo implica que el usuario de turno no pueda enviar mensajes al contacto que ha recurrido a esta medida: tampoco puede realizar llamadas o videollamadas a trav茅s de la ‘app’ con dicho internauta. Si prueba a establecer contacto varias veces en d铆as distintos sin conseguirlo, lo m谩s probable es que haya sido bloqueado.

Sin 煤ltima conexi贸n鈥

WhatsApp permite ocultar determinada informaci贸n al grueso de usuarios. Como, por ejemplo, la 煤ltima hora de conexi贸n. Tambi茅n se trata de informaci贸n que deja de estar a disposici贸n de un contacto que ha sido bloqueado.

Ni foto de perfil ni grupos

Si el usuario, efectivamente, no puede comprobar la 煤ltima conexi贸n, tampoco ve los cambios en la imagen de perfil. Como antes, no se trata de una prueba definitiva, porque no puedes saber si es que, simplemente, el internauta en cuesti贸n opta por mantener la misma durante un tiempo prolongado.

El usuario tampoco puede a帽adir a quien le ha bloqueado a un grupo. Aunque esta tampoco es una se帽al definitiva, ya que el internauta tambi茅n puede establecer que determinados contactos no puedan unirles a grupos sin necesidad de bloquearlos.