Cómo es el nuevo disco de Liliana Herrero

No hay nada fuera del lenguaje, la cultura o la ideología. ¿Puede uno escaparse de la cultura? Imposible. ¿Existe actividad humana que no esté atravesada o influida por la política? Probablemente no. Todo es político, todo está adentro de la cultura. Pero también es posible mirar más allá y asumirse en tensión con esta época. Desde esa incomodidad o interrogante, la cantora entrerriana Liliana Herrero entrega su nuevo disco, Fuera de lugar (2025, Elefante en la Habitación), en el que revisita a autores como Atahualpa Yupanqui, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Teresa Parodi, Raúl Carnota, Mocchi y Edgardo Cardozo, entre otros. “Es imprescindible preguntarse qué lugar es hoy este mundo, esta época. Lo que vislumbro en ella me expulsa y horroriza. Si este mundo nos impide estar en él, es necesario revisar los pliegues del lenguaje y salir en busca de otro horizonte. No me retiro, me corro de este, pero para fundar otro lugar”, fundamenta Herrero, que presentará el disco el jueves 16 de octubre a las 21 en el ND Teatro, Paraguay 918.

El músico, poeta, historiador y performer Gabo Ferro solía decir que no se puede cantar la palabra dolor de forma liviana, sin sentir dolor, o la palabra muerte sin evocar a la muerte. Con esa misma potencia canta –enuncia- Liliana Herrero cada vez que interpreta. Para ella, cantar también es traer ese texto a este presente social, político y cultural. “Si este dolor durará por siempre/ no digas nada vete de aquí/ porque yo estoy donde nunca voy/ donde nunca fui”, canta en su versión de “Chipi chipi”, de Charly García. ¿Cómo no leer ése verso en este presente afectado por la crueldad y la deshumanización que propone el actual gobierno nacional? Imposible. Herrero se empecina, consciente o inconscientemente, en sepultar esa discusión sobre si la obra de los artistas tiene que disociarse de lo político. ¿Una canción puede no referir, de alguna u otra manera, a su contexto social, histórico y cultural?

Grabado en abril de 2025 en Estudios ION, el disco nuevo de la cantora de Villaguay está visiblemente atravesado por el presente y por momentos, es escurridizo, difícil de atrapar. El disco abre con un poema de René Char y música de Ariel Naón, “El sanjuanino”: “Somos parecidos a esos sapos/ que en la austera noche de los pantanos/ se llaman sin verse, doblegando/ con su grito de amor/ toda la fatalidad del universo”. Y así, con austeridad, espesura y sosiego canta este repertorio de ocho canciones, un poema y epílogo en la voz de Horacio González, quien fuera su compañero de vida. “Los hace a todos mucho más libres saberse parte de una comunidad. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia”, apunta González en el final.

Con la participación musical de Pedro Rossi (guitarra y voz), Ariel Naón (contrabajo), Facundo Guevara (percusión) y Mariano Agustoni (piano), Fuera de lugar es un breve manifiesto de época, un disco de música popular que se abre a distintos lenguajes, como la canción de raíz folklórica o el rock, algo habitual en su música. “¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando?”, se pregunta en “El alazán”, de Yupanqui, que suena también más reposada que la original. “En el fondo del abismo/ Ni una voz para nombrarlo/ Solito se fue muriendo/ Mi caballo, mi caballo”, sigue Herrero. En esa línea, la artista versiona una sublime pieza de Raúl Carnota, “Por seguir”, acompasado por el piano de Agustoni y las sutiles cuerdas de Rossi. Escuchar. Eso propone.

En “Chipi chipi”, por caso, ofrece una canción más lenta que la original y subraya al comienzo: “No te olvides nunca que yo nunca fui a New York/ no sé lo que es París/ vivo bajo la tierra/ vivo dentro de mí”. En “Asilo en tu corazón” (Spinetta), con la participación de la cantora Lidia Borda, Herrero señala una ausencia, la de González: “En tu nombre habrá que seguir y seguir”. Después, profundiza en el silencio y la austeridad con una interpretación de “Aguafuerte”, con música de Teresa Parodi y letra del poeta Elvio Romero. “¡Toda la Patria en el suelo/ sobre dos palos en cruz! ¡Y encima el viento!”, hace cuerpo la artista de 77 años desbordada por la emoción. Luego, en “Martín”, dialoga con Edgardo Cardozo, pero también con el Martín Fierro de José Hernández y el hombre solitario y su pena desvelada, la vihuela. Igual que cantar al compás del pensamiento.

La interpretación en la música popular tiene que ver con recopilar, seleccionar y organizar un repertorio, darle un sentido nuevo, decir otra cosa. La interpretación no es “mejor” que la obra original en términos estéticos o industriales, sino que es una posibilidad de ofrecer otra lectura. En la obra general de Liliana Herrero –y podríamos hablar también de Mercedes Sosa- hay una invitación o una convocatoria a indagar en la canción original y en la memoria cultural de ese autor o autora. La interpretación siempre es una posibilidad de ampliar el sentido original o actualizarlo, no de borrar su procedencia. Con su canto, Herrero tiene la intención de poner a circular una idea en este tiempo y lugar. “El pasado no es nada si no es interrogado por el presente y el presente a su vez no es nada si no interroga al pasado”, sostiene. Para ella, la música siempre está en diálogo con su territorio.

“El camino se hace poético cuando intento sobrevivir”, canta Herrero en “Compostaje”, del uruguayo Mocchi, uno de los artistas más interesantes e irreverentes de la nueva generación de cancionistas charrúas. “En un mar que parece témpano/ y un gobierno que escupe tóxico/ contra un pueblo que siente el vértigo/ de un canalla que hoy sin escrúpulos/ reventó al corazón y el músculo”, canta con desazón en este aire andino con la colaboración de Susy Shock. “El camino se hace poético cuando intento sobrevivir”, vuelve. Y esa frase que la entrerriana hace propia con su voz no es más que una filosofía de vida, una manera de entender el mundo.

Porque es en el interior de la cultura –en términos amplios, no únicamente en relación a la expresión artística- en donde, quizás, hay que buscar algunas respuestas o plantear nuevos interrogantes para fundar un nuevo horizonte político y social, un futuro más auspicioso. A veces hay que apartarse –no irse ni abandonar-, ubicarse fuera de lugar (del centro, del canon), para encontrar nuevas perspectivas. O como sintetiza en “Ejercicio”, también de Mocchi: “Me despojé de todo lo que siento/ lo puse casi todo en la canción”.