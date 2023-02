Cometa verde: ¿cuándo verlo en Argentina y a qué hora pasa?

El cometa c/2022 E3 (ZTF) también llamado “cometa verde” está llegando a su momento de mayor aproximación al planeta Tierra y es inminente que se lo pueda observar a simple vista desde el hemisferio sur. Es por esto que la AM990 se puso en contacto con el Dr. Raúl Podestá, a cargo del observatorio NOVA PERSEI, para consultarle sobre este tema.

“Este fenómeno podrá ser observado a simple vista, ya que su brillo máximo alcanzará una de magnitud de 5.5. Es decir, está por encima de la magnitud mínima que puede ver el ojo humano. No obstante, su brillo es menor al de una estrella, lo que hace que la imagen sea menos espectacular”, comenzó diciendo. Es decir, se lo podrá ver antes del amanecer con vista hacia el noreste y con ayuda de prismáticos. Sin embargo, advirtió, que “la luna creciente puede interferir con su observación”.

“Este astro tarda 50 mil años en completar una órbita completa alrededor del Sol”, según explicó. Y la vez anterior de su paso por la tierra, el hombre aún vivía en cavernas.

También se le consultó sobre la aparición de planetas tipo terráqueos que podrían ser habitables. Al respecto, dijo que todo está en estudio. “El tema son las distancias, es muy difícil llegar a estas supertierras”, dijo y continuó: “el hombre todavía no sabe cómo manejar las velocidades en el espacio”.

Los cometas están compuestos en su mayoría de hielo y polvo. A medida que se acercan al Sol, el hielo se evapora y el polvo se suelta, creando su característica cola larga.

“El objeto originó en la nube Oort, una colección de cuerpos helados que se encuentra en el límite del Sistema Solar, luego entran en el límite del sistema solar y son atraídos por otros planetas. Cada órbita tiene un período, es por eso que hay cometas que pasan una vez y algunos otros en menos tiempo”, terminó explicando.

Del 20 al 31 de enero, en el hemisferio norte y latitudes tropicales. De 4:00 a.m. a 5.30 a.m. la luna nueva y la luna creciente no interferirán con la observación en este período.

Y del 1 al 10 de febrero, será visto en el hemisferio sur, incluida Argentina. Desde 45 minutos después de la puesta del sol, hasta tres horas más tarde.