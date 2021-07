¿Comer despacio y llenándose poco la boca reduce la tendencia a comer en exceso?

Una investigación reciente ha tenido por objetivo verificar hasta qué punto es válida la creencia de que comer despacio y llenándose poco la boca ayuda a evitar comer en exceso.

Para el nuevo estudio, el equipo de Paige Cunningham, de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos, sirvió una comida al mediodía a 44 hombres y mujeres una vez a la semana durante cuatro semanas. En cada almuerzo, los participantes en el estudio recibieron macarrones con queso. Y agua para beber.

Sin embargo, el tamaño de la ración servida en el plato fue distinto en cada ocasión, siguiendo un orden aleatorio.

Los investigadores grabaron en vídeo cada almuerzo para evaluar la velocidad a la que cada participante comía y el tamaño de sus bocados.

El hecho de que en cada ocasión cada participante tomara el mismo plato pero con una ración distinta de entre las cuatro posibles, facilitaba las comparaciones.

A juzgar por los resultados del nuevo estudio, las personas que comen más rápido o toman bocados más grandes son más propensas a comer más durante un almuerzo.

Los investigadores también comprobaron que los participantes en el estudio comían, de media, un 43% más cuando el tamaño de las raciones aumentaba un 75%. El estudio añade más pruebas de que la gente come más cuando se le dan raciones más grandes.

“Según nuestras conclusiones, ser consciente del tamaño de las raciones, ir más despacio al comer y tomar bocados más pequeños, podría ayudar a evitar el consumo excesivo”, resume Cunningham.

Los investigadores esperan que los resultados sean generalizables a mucha más gente, ya que los participantes en el estudio eran diversos en cuanto a edad, sexo, peso corporal, ingresos económicos y nivel de educación académica.

Esta investigación ha sido presentada en el evento NUTRITION 2021 LIVE ONLINE, organizado por la ASN (American Society for Nutrition). (Fuente: NCYT de Amazings)