Comenzó este lunes un operativo intensivo de vacunación en el barrio 28 de Junio

En el transcurso de la mañana ya fueron aplicadas 150 dosis, con el

objetivo de poner al día los esquemas de vacunación de lactantes y niños

hasta 11 años y, a la vez, completar las vacunas de la población adulta y

embarazadas.

En la mañana de este lunes 15, el Gobierno de Formosa, a través del

Ministerio de Desarrollo Humano, puso en marcha un amplio operativo de

vacunación en el barrio 28 de Junio, a cargo del centro de salud del lugar,

con la colaboración de vacunadores de otros efectores ubicados en distintos

puntos de la ciudad Capital.

El trabajo abarca la visita casa por casa del personal de salud,

“fundamentalmente para controlar los carnets de vacunación de los

lactantes y niños hasta los 11 años de edad y, si es necesario, aplicar las

vacunas que faltan para garantizar que en esa franja etaria tengan

completos los esquemas de todas las vacunas que están en el Calendario”,

comentó el director del centro de salud 28 de Junio, el doctor David

Bogarín.

Agregó que, de manera simultánea, los vacunadores aprovechan el contacto

con las familias para aplicar también las vacunas de calendario y los

refuerzos contra el COVID-19 a las embarazadas y a las personas adultas

en general, remarcando la importancia de contar con los esquemas

completos en todas las etapas de la vida para prevenir enfermedades que

pueden ir desde leves hasta muy graves.

En el transcurso de la mañana “ya fueron aplicadas 150 dosis”, destacó

Bogarín, quien informó que, para llevar adelante esta tarea, en articulación

con el nivel central del Ministerio de Desarrollo Humano, se conformaron

20 equipos integrados por 40 personas. Cada uno de ellos tiene asignada

una cantidad determinada de manzanas “a fin de poder concretar esta labor

planificada en terreno”.

En ese marco, subrayó “el buen recibimiento y la respuesta de los vecinos”,

que permitió que los vacunadores puedan realizar su trabajo, tanto en el

control de los carnets como en la aplicación de las vacunas necesarias,

principalmente a los más pequeños, pero también a los mayores.

Este accionar, orientado a reforzar la vacunación de la comunidad del

barrio 28 de Junio, se extenderá hasta que los vacunadores visiten a todos

los domicilios. “Aún quedan 18 manzanas por visitar. Si el tiempo lo

permite, continuaremos mañana o cuando mejore, hasta completar todo el

barrio”, afirmó el médico.

Asimismo, señaló que para hacer aún más fructífero el acercamiento con

las familias, en el momento que el equipo llega a las casas “hace, además,

un relevamiento de las demandas de salud de las familias”, con el objetivo

de brindarles una adecuada resolución. “Y se ofrecen los distintos servicios

gratuitos con los que cuenta el centro de salud para que los vecinos se

acerquen a solicitarlos y aprovecharlos”.

“Con este operativo, el Modelo Formoseño sigue dando muestras de un

verdadero trabajo en territorio y el Gobierno provincial continúa apostando

a una salud pública, gratuita y de calidad, en este caso, con algo tan

fundamental como es la vacunación, poniendo a disposición todas las

vacunas del Calendario y refuerzos de COVID- 19, tan necesarias para

mantener los buenos índices de salud que la provincia tiene desde hace

años”, aseguró el funcionario.

Para finalizar, resaltó que estas acciones forman parte de una política

sanitaria provincial sostenida, que prioriza la promoción de la salud y la

prevención de las enfermedades mediante la implementación de distintas

estrategias, garantizando el acceso equitativo de la población a las

prestaciones “acercando los servicios a los barrios, marcando fuertemente

la presencia y el rol del Estado en el cuidado de la salud de la comunidad”.