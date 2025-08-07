Comenzó el Hot Sale Mejor Oberá con más de 240 comercios y financiación sin interés

Con el objetivo de impulsar el comercio y generar oportunidades de ahorro, comenzó este jueves una nueva edición del Hot Sale Mejor Oberá, una iniciativa impulsada por la Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá (CRIPCO), con apoyo del Gobierno de Misiones y el Banco Macro. La propuesta estará vigente hasta el domingo 10 de agosto con la participación de más de 240 comercios de distintos rubros.

Adolfo Safrán, ministro de Hacienda de Misiones, explicó que además de descuentos y promociones especiales, el evento incluye beneficios de financiación a través de los programas provinciales Ahora Misiones, Ahora Neumáticos, Ahora Construccióny Ahora Bienes Durables. Estas líneas permiten realizar compras en hasta 18 cuotas sin interés, dependiendo del rubro, con montos financiables que van desde los $653.400 hasta más de $1.450.000.

La financiación contempla:

6 o 1 cuota sin interés para rubros como deportes, librerías, juguetes, hogar, calzado, repuestos y gastronomía, con límite de $653.400 (Ahora Misiones).

6 o 12 cuotas sin interés para compras en rubros vinculados a neumáticos, con un límite de $1.452.000 (Ahora Neumáticos).

6, 12 o 18 cuotas sin interés para rubros como electrodomésticos, colchones y materiales de construcción, con un tope de $1.306.800 (Ahora Bienes Durables y Ahora Construcción).

Uno de los aspectos destacados del programa es que el costo financiero de las operaciones es asumido por el Banco Macro y el Gobierno provincial, lo que permite que los comercios participantes no enfrenten gastos extra por ofrecer esta modalidad.

Durante el lanzamiento oficial, el gobernador Hugo Passalacqua remarcó que este tipo de acciones “sintetizan las voluntades de los distintos sectores” y representan una manera concreta de proteger la economía misionera. “No es solamente Oberá y su zona de influencia, toda la economía misionera mejora su performance y se beneficia. El comercio es el primer dador de empleo de la provincia y cuando uno cuida un comercio también está cuidando a los empleados, a sus proveedores y a toda la cadena que involucra a muchísima gente”, sostuvo.

También participaron del acto el intendente de Oberá, Pablo Hassan; el presidente de la CRIPCO, Daniel Friedrich; el presidente de la Confederación Económica de Misiones, Guillermo Fachinello; y la representante del Banco Macro, Tamara Potschka.

Además de las promociones comerciales, el Hot Sale Mejor Oberá contará con una feria peatonal y espectáculos artísticos de músicos locales, generando un entorno festivo y atractivo para vecinos y visitantes.

El listado de comercios adheridos puede consultarse en la página oficial de los Programas Ahora: https://ahora.misiones.gob.ar.