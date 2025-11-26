Comenzará otra edición del curso de Manipulación Segura de Alimentos

De acceso gratuito, organizado por el Gobierno de la provincia de
Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano y destinado a las
personas que desean trabajar en cualquiera de los eslabones de la cadena
agroalimentaria.
Desde la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis de la cartera
sanitaria provincial se informó que los días 26 y 27 de noviembre tendrá
lugar la edición 61° del curso de Manipulación Segura de Alimentos, de
acceso completamente gratuito, que se desarrollará de manera virtual.
Como se viene haciendo desde hace tiempo, esta nueva instancia está
dirigida a personas que viven en cualquier punto de la provincia, que
quieren desempeñarse en el rubro agroalimentario, en cualquiera de sus
etapas, y obtener para eso el carnet habilitante.
“Esta capacitación habilita a quienes participan a rendir el examen para
obtener el Carnet de Manipulación Segura de Alimentos, un requisito
obligatorio que deben presentar quienes trabajan manipulando alimentos,
según lo establece el Código Alimentario Argentino en su artículo 21°”,
indicó el director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, el ingeniero
José González.
Cabe mencionarse, que deben acreditar dicho documento, los
emprendedores gastronómicos que elaboran dulces, conservas y otros tipos
de preparaciones; quienes trabajan en establecimientos gastronómicos
como hoteles, restaurantes y otros; trabajadores de supermercados;
trabajadores que participan en el fraccionamiento, transporte, reposición y
distribución de alimentos, entre otros.
González informó que, en lo que va del 2025, fueron dictadas 20 ediciones
del curso, con casi 950 participantes en total, tanto de la Capital como del
interior “teniendo en cuenta que la modalidad virtual, les da la oportunidad
de participación a los viven en cualquier localidad del interior, algo que es
una gran ventaja porque no necesitan trasladarse hasta la ciudad de
Formosa para poder hacerlo”, remarcó.
“Esto puede realizarse gracias a la articulación del Ministerio de Desarrollo
Humano con los Municipios y con otros organismos provinciales, como el
Instituto PAIPPA, la Subsecretaria de Empleo, la Agencia de Desarrollo
Empresarial, el Juzgado de Ejecución Penal, el Instituto Politécnico de
Formosa y otros”, hizo saber el ingeniero.
Respecto a los carnets oficiales de Manipulación Segura de Alimentos,
expuso que en total “fueron entregados 676 durante el 2025 a quienes
hicieron el curso, rindieron el examen obligatorio y lo aprobaron”.
Y agregó que “con la capacitación que inicia este miércoles ya serán 21 las
desarrolladas en este año, y hasta el momento para diciembre ya tenemos
planificada otra edición”.
Finalmente, recordó que durante las dos jornadas “se abordarán temas
fundamentales en cuanto al manejo correcto y adecuado de los alimentos”,
enumerando: Ley 18.284 -Código Alimentario Argentino-, conceptos
generales, alimentos seguros, cinco claves para garantizar la inocuidad de
los alimentos, manejo de los alimentos libres de gluten, prevención de las
enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y buenas prácticas de
manufactura (BPM).