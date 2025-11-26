Comenzará otra edición del curso de Manipulación Segura de Alimentos

De acceso gratuito, organizado por el Gobierno de la provincia de

Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano y destinado a las

personas que desean trabajar en cualquiera de los eslabones de la cadena

agroalimentaria.

Desde la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis de la cartera

sanitaria provincial se informó que los días 26 y 27 de noviembre tendrá

lugar la edición 61° del curso de Manipulación Segura de Alimentos, de

acceso completamente gratuito, que se desarrollará de manera virtual.

Como se viene haciendo desde hace tiempo, esta nueva instancia está

dirigida a personas que viven en cualquier punto de la provincia, que

quieren desempeñarse en el rubro agroalimentario, en cualquiera de sus

etapas, y obtener para eso el carnet habilitante.

“Esta capacitación habilita a quienes participan a rendir el examen para

obtener el Carnet de Manipulación Segura de Alimentos, un requisito

obligatorio que deben presentar quienes trabajan manipulando alimentos,

según lo establece el Código Alimentario Argentino en su artículo 21°”,

indicó el director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, el ingeniero

José González.

Cabe mencionarse, que deben acreditar dicho documento, los

emprendedores gastronómicos que elaboran dulces, conservas y otros tipos

de preparaciones; quienes trabajan en establecimientos gastronómicos

como hoteles, restaurantes y otros; trabajadores de supermercados;

trabajadores que participan en el fraccionamiento, transporte, reposición y

distribución de alimentos, entre otros.

González informó que, en lo que va del 2025, fueron dictadas 20 ediciones

del curso, con casi 950 participantes en total, tanto de la Capital como del

interior “teniendo en cuenta que la modalidad virtual, les da la oportunidad

de participación a los viven en cualquier localidad del interior, algo que es

una gran ventaja porque no necesitan trasladarse hasta la ciudad de

Formosa para poder hacerlo”, remarcó.

“Esto puede realizarse gracias a la articulación del Ministerio de Desarrollo

Humano con los Municipios y con otros organismos provinciales, como el

Instituto PAIPPA, la Subsecretaria de Empleo, la Agencia de Desarrollo

Empresarial, el Juzgado de Ejecución Penal, el Instituto Politécnico de

Formosa y otros”, hizo saber el ingeniero.

Respecto a los carnets oficiales de Manipulación Segura de Alimentos,

expuso que en total “fueron entregados 676 durante el 2025 a quienes

hicieron el curso, rindieron el examen obligatorio y lo aprobaron”.

Y agregó que “con la capacitación que inicia este miércoles ya serán 21 las

desarrolladas en este año, y hasta el momento para diciembre ya tenemos

planificada otra edición”.

Finalmente, recordó que durante las dos jornadas “se abordarán temas

fundamentales en cuanto al manejo correcto y adecuado de los alimentos”,

enumerando: Ley 18.284 -Código Alimentario Argentino-, conceptos

generales, alimentos seguros, cinco claves para garantizar la inocuidad de

los alimentos, manejo de los alimentos libres de gluten, prevención de las

enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y buenas prácticas de

manufactura (BPM).