Combustible: aumento del 4,5% preocupa al sector empresarial

La AM990 se puso en contacto con el se√Īor Faluk Jalaf, quien es presidente de la c√°mara de estaciones de servicio y afines del Nordeste para charlar sobre el nuevo aumento de combustibles que se materializo en estos d√≠as.

Se efectivizó en el día de ayer, ya que habían comenzado las otras estaciones días anteriores y en el día de ayer hizo lo propio la de bandera. El porcentaje de aumento es de un 4.5% en el país en el marco de un acuerdo de las petroleras con el gobierno por el valor del barril de petróleo a nivel mundial.

Sin embargo, Jalaf cree que se da por la pérdida de valor de nuestra moneda ya que si la inflación es del 8% y solo subimos un 4.5%, el precio se atrasa en vez de actualizarse.

Estamos en una situación bastante complicada porque el costo operativo sigue en aumento al ritmo de la inflación, pero no así el precio del combustible y tampoco el volumen ya que tenemos cupo para vender combustibles.

Toda esta situaci√≥n ha provocado el cierre de 40 estaciones de servicio a diciembre del a√Īo pasado.

‚ÄúTodo es resultado de gobiernos populista‚ÄĚ, enfatiz√≥. Y agreg√≥: ‚Äúesta pel√≠cula ya la vimos‚ÄĚ. Cuando entregan el poder los precios van a estar todos retrasados. El valor de los sueldos de los empleados tambi√©n est√° atrasado y pista de eso es la cantidad de extranjeros que vienen de pa√≠ses lim√≠trofes a cargar nafta, ya que encuentran que ac√° les sale la mitad.

El litro de nafta s√ļper siempre vali√≥ 1 d√≥lar en el pa√≠s, ahora en algunos casos no llega ni a un d√≥lar oficial. Y ni hablar de que en el norte es un 40% m√°s caro que en el resto del pa√≠s.

Al cierre, remarc√≥ que, si bien el aumento de los precios influye, ellos no piden que los precios no suban sino m√°s bien que ampl√≠en el cupo para vender, ya que solo pueden vender cierta cantidad de litros de combustible porque, seg√ļn Jalaf, el resto lo venden afuera a un precio mas competitivo.