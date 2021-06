SECRETARIO GENERAL DE UTA: “Estamos más para salir del negocio que para seguir en él”

Así lo indicó el gerente de Crucero del Sur, en contacto con la AM990. Además señaló que desde hace un año solo se están abonando los sueldos y no se puede realizar mantenimiento a los coches.

“No voy a decir más de lo que no haya dicho antes, estamos perdiendo mucho dinero. Estamos comprometiendo a la empresa a ser los mejores siempre, yo creo que somos el mejor transporte del interior y lo hacemos con muchas ganas. No conocemos de política”, dijo.

“Hay que se agradecido, pero cuando uno está en una actividad como el transporte que requiere de mantenimiento y seguridad porque no se habla de otra cosa que no sea que los coches funcionen, pero hay un sinfín de otras cuestiones como la seguridad del pasajero, esas son cosas que no se dicen y son necesarias para el sector y si se dice que en otros lugares el personal municipal o un efectivo policial conduzca los móviles, es irrazonable por la complejidad del pasajero”, siguió.

“Nosotros venimos padeciendo hace mucho tiempo y con pérdidas casi para que la empresa se retire del rubro totalmente, lo que decimos es que le hacemos más daño siguiendo que estando porque no se puede abonar nada, no tenemos dinero para nada, lo único que podemos hacer aún es abonar los sueldos, que es lo único que se está pagando. Con mucho dolor les decimos que estamos más para salir del negocio que para seguir en él”, cerró.