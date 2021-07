COLECTIVOS. Desde la empresa Crucero del Sur indicaron que “Por la salud del transporte hay que clarificar los números”

El gerente de la empresa Crucero del Sur en Formosa, Cesar Aguirre en contacto con la AM990 habl√≥ acerca de la situaci√≥n del sector y asegur√≥ que “Por la salud del transporte hay que clarificar los n√ļmeros, porque los colectivos no tienen ning√ļn inconveniente en su uso‚ÄĚ.

Aguirre dijo ‚Äúeste es un problema de fondo y muy amplio. Nosotros venimos diciendo hace casi un a√Īo y tiene que ver con la asimetr√≠a que hay entre el AMBA y las provincias. Esto es muy grande y si nosotros queremos que un conductor gane como un conductor del AMBA necesitamos compensar el negocio, estamos con una tarifa de solo 25 pesos, la que no est√° mal y en todo el pa√≠s se estableci√≥ el boleto a 60 pesos, en algunas jurisdicciones esto ha cambiado, en Formosa aun no‚ÄĚ.

‚ÄúNo digo que el boleto deba valer 60 pesos, pero as√≠ no se puede seguir‚ÄĚ, se√Īal√≥.

‚ÄúEl precio en 60 esta compensado en todos lados, pero hay muchos lugares que no pueden tenerlo a ese precio. Nosotros como c√°mara y empresa nos hemos presentado a una mesa de dialogo en donde estamos tratando de resolver la situaci√≥n‚ÄĚ, indic√≥.

‚ÄúEn Formosa ni se trata este tema, todos los meses presentamos el pedido de una suba en el boleto y no pasa nada. Por la salud del transporte hay que clarificar los n√ļmeros, porque los colectivos no tienen ning√ļn inconveniente en su uso‚ÄĚ, cerr√≥.