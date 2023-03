Coldplay lanza la película de sus recitales en River Plate

Coldplay estrenará en cines una película sobre los 10 recitales que brindó en el estadio de River Plate en Buenos Aires, Argentina, durante octubre y noviembre de 2022. Si bien la banda británica ya había transmitido en vivo su show del 28 de octubre a nivel mundial, ahora llegará a las pantallas un largometraje especial con imágenes inéditas de esas noches en el marco de la gira “Music of the Spheres”.

La película Coldplay – Music Of The Spheres: Live At River Plate se podrá ver en los cines de Argentina y el mundo únicamente el 19 y 23 de abril. Las salas en las que se transmitirá contarán con tecnología 4D, para que la experiencia sea como estar en el concierto.

El film mostrará el concierto que brindó la banda el 28 de octubre con la participación de Jin, ex cantante de K-pop en BTS, que presentó por primera vez su canción The Astronaut. Además, incluirá una gran cantidad de imágenes que no se mostraron durante la transmisión en vivo que se realizó en 81 países, y un cortometraje exclusivo detrás de escena con nuevas entrevistas con la banda.

Además del formato de cine estándar, se lanzará en los formatos de película premium de CJ 4D Plex, ScreenX, 4DX y 4DXScreen. En ScreenX, que ofrece una experiencia verdaderamente inmersiva que coloca al público en primera fila con un campo de visión de 270 grados e imágenes exclusivas, el público sentirá que está viendo un concierto de Coldplay en vivo. En el 4DX multisensorial, el público experimentará un movimiento único con asientos sincronizados con las canciones y efectos ambientales que reproducen la atmósfera de un concierto en vivo. La experiencia 4DXScreen es una combinación de ScreenX y 4DX en el mismo cine que ofrece una experiencia cinematográfica única.

La gira “Music of the Spheres” de Coldplay fue un éxito a nivel mundial, no solo por la espectacular puesta en escena, sino también por la experiencia que ofrece el concierto. Desde hace varios años, Coldplay implementó el uso de brazaletes que se iluminan al son de cada uno de los éxitos de la banda, lo que genera una atmósfera muy particular. En Argentina, rompió récords: fue la primera banda en realizar 10 recitales en River, por lo que vendió alrededor de medio millón de entradas.