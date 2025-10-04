Colapinto terminó 19° en las prácticas libres 1 y 2 del GP de Singapur de Fórmula 1

El argentino tendrá que mejorar mucho de cara a este sábado, que contará con la última tanda de entrenamientos y la clasificación.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una floja actuación este viernes y terminó 19° en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

Colapinto tendrá que ajustar detalles y mejorar mucho de cara al sábado, jornada en la que se disputará la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación.

La primera práctica libre terminó con un resultado muy sorpresivo, ya que la primera posición quedó en manos del español Fernando Alonso (Aston Martin), quien registró un tiempo de 1:31,116.

Colapinto, por su parte, finalizó dicha sesión en la decimonovena posición a más de dos segundos de Alonso y solo por delante del tailandés Alexander Albon (Williams), quien no pudo registrar ningún tiempo por problemas en su monoplaza.

En la segunda práctica libre, que contó con dos banderas rojas por los choques del británico George Russell (Mercedes) y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el ganador fue el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), que mejoró mucho su tiempo con respecto a la primera tanda de entrenamientos y giró en 1:30,714.

El francés Isack Hadjar (Racing Bulls) dio la gran sorpresa en dicha sesión, ya que terminó segundo a solo 132 milésimas, mientras que el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quedó tercero.

Además, Alonso volvió a redondear una muy buena actuación para terminar en el cuarto lugar, a menos de 200 milésimas de Piastri.

Pese a mejorar bastante su tiempo con respecto a la práctica libre 1, Colapinto no pudo salir del fondo en esta sesión y terminó 19°, a casi dos segundos y medio de Piastri y solo por delante de Russell, que no llegó a girar con gomas blandas.

Colapinto está disputando su duodécimo Gran Premio de la temporada en la Fórmula 1, en lo que viene siendo un 2025 muy flojo en el que todavía no logró sumar puntos.

El GP de Singapur corresponde a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1, en el que lidera Piastri, quien es escoltado por su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris.

Más atrás, en la tercera posición, figura Verstappen, quien tendrá que ganar prácticamente todo lo que resta en el año para quedarse con el título.

La actividad en el GP de Singapur continuará este sábado con la práctica libre 3 y la clasificación, que comenzarán a las 6:30 y a las 10 de la mañana respectivamente.

(Noticias Argentinas)