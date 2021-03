CLORINDA. Manuel Celauro explicó los hechos que sucedieron frente a su vivienda

El intendente de la localidad de Clorinda, Manuel Celauro en contacto con la AM990 habló acerca de los hechos de violencia que se dio el día martes pasado que se dieron en la mencionada ciudad.

Celauro comenz√≥ diciendo ‚Äúcomo municipio hab√≠amos tomado medidas, yo firm√© un decreto como restricciones de horarios que ya lo ven√≠amos realizando hace tiempo en acuerdo de la C√°mara de Comercio y frutihorticola y esto implicaba una restricci√≥n de la actividad gastron√≥mica que no es muy fuerte en Clorinda respecto a restaurantes, iban a tener que trabajar de modo delivery y no iban a poder atender al p√ļblico los fines de semana, esto no es nuevo, lo hac√≠amos siempre que la situaci√≥n epidemiol√≥gica lo requer√≠a y nos dio buenos resultados. √öltimamente tuvimos muchos fallecidos y muchos contagios y es por ello que me vi obligado a tomar esta medida‚ÄĚ.

‚ÄúPuedo asegurar que el 99 por ciento est√° de acuerdo con las medidas y un grupo min√ļsculo de personas no de todas maneras considero que esos no son gastron√≥micos en realidad, creo que esto fue utilizado por miembros de la oposici√≥n contratando chicos de algunos barrios de la localidad, los que hicieron una asamblea en la plaza de la madre y en principio hab√≠a quedado que iban a hablar conmigo, pero de pronto uno de los que estaba all√≠ comenz√≥ a gritar que hab√≠a que ir hasta mi domicilio y destruir mis bienes personales. Yo estoy acostumbrado a este tipo de acciones, pero esta vez llevaron palos, bombas de estruendo, ladrillos, escombros. Nosotros no estamos acostumbrados a la violencia, jam√°s me imagin√© una situaci√≥n similar. En Clorinda no somos as√≠‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

‚ÄúHay que decir que una de las personas que cuida una dependencia de la Comuna que est√° al lado de mi casa llam√≥ a sus compa√Īeros y solo estaban ayudando a la polic√≠a y en ese momento uno de los chicos que estaba con una bandera gritando le peg√≥ a unos de los que estaban en mi casa y ah√≠ fue cuando se arm√≥ el inconveniente que hizo que sea tan peligroso‚ÄĚ, asever√≥.

‚ÄúYo realic√© una denuncia por lo que sucedi√≥. Esta es la √ļltima vez que hablo de esto porque esta judicializado este problema‚ÄĚ, indic√≥.

“Yo no s√© loque sucedi√≥ en el corte de ruta con la gente”, cerr√≥.