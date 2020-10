CLORINDA. Incidentes en Clorinda luego de que la Policía interceptara un colectivo y camión con mercaderías

En un procedimiento rutinario personal del DDR visualiz贸 el egreso de dos veh铆culos con mercader铆as de un galp贸n ubicado en zona de barreras y al tratar de establecer la procedencia se gener贸 serios incidentes con comerciantes, choferes, estibadores y el Intendente de dicha localidad que se opon铆an y entorpec铆an la labor policial. Como resultado del mismo dos efectivos policiales fueron atacados y agredidos con trozos de escombros.

El comisario Carlos Vera de la Polic铆a de la provincia de Formosa en contacto con la AM990 brind贸 detalles de la tensa situaci贸n que se llev贸 adelante ayer en la mencionada ciudad.

Vera dijo 鈥渆n el marco de la emergencia sanitaria que estamos atravesando, la Polic铆a y personal de salud estamos trabajando codo a codo para reforzar todo lo que tiene que ver con el control en la frontera de nuestra provincia, m谩s aun en la zona norte (Circuito Cinco) y la zona de Clorinda atento a que son sectores donde lamentablemente hay una situaci贸n que sucede a diario y que hace algunos a帽os atr谩s personal de las fuerzas nacionales se ocupaban de esa situaci贸n, pero hoy ante la ausencia de esas fuerzas la polic铆a ha cubierto los controles para evitar el ingreso de personas por lugares no habilitados teniendo en cuenta que no hay una apertura de la frontera para que puedan ingresar de manera regular por estos sectores, ante esta situaci贸n hay a diario grupos de personas que ingresan por pazos no habilitados y en el marco de estos controles los efectivos provinciales llevan realizando secuestros importantes a lo que respecta a mercader铆as sin aval aduanero鈥.

鈥淒entro del marco de evitar el ingreso por esos sectores no habilitados se realizan una serie de procedimientos en Formosa y Clorinda鈥, indic贸.

鈥淓n Clorinda se han reforzado la cantidad de efectivos que est谩n llevando adelante el control en esa zona de frontera y en la jornada de ayer a las 15 horas aproximadamente personal de la polic铆a en el sector de la barra de contenci贸n de Clorinda detectaron en la calle Hertelendy y barrera que es un sector de paso cotidiano de mercader铆as y personas, el ingreso de un cami贸n con mercader铆as y un colectivo adaptado para el trasporte de mercader铆as tambi茅n, ante esta situaci贸n le solicitaron que se estacionaran y no les han hecho caso por lo que procedieron con su camino hasta llegar a la calle Hertelendy y Rivadavia (microcentro de la ciudad), en ese lugar se identifica a los conductores y se les solicita que justifiquen los productos que estaban transportando鈥, agreg贸.

鈥淓n ese momento se hizo presente un grupo de personas que estaba siendo encabezado por el Intendente de la localidad (Manuel Celauro) quien les solicit贸 a los efectivos policiales cu谩l es la situaci贸n y porque estaban llevando adelante el procedimientos. Estas personas no exhibieron la documentaci贸n y se les explic贸 que ante esa situaci贸n hab铆a que trasladar esos dos veh铆culos a la comisaria鈥, indic贸 el funcionario policial.

鈥淓n esa situaci贸n el Intendente y las 100 personas que hab铆an llegado al lugar se colocaron frente al cami贸n y al colectivo, algunos comerciantes cruzaron sus veh铆culos ante estos rodados para evitar que sean llevados鈥, se帽al贸.

鈥淓l mismo Intendente dijo que la polic铆a no ten铆a jurisdicci贸n dentro del ejido municipal para realizar este procedimiento y dijo que los rodados no se mover铆an del lugar hasta que el trate de mediar para buscarle una soluci贸n al inconveniente鈥, se帽al贸.

鈥淓l grupo de personas que lo acompa帽aba se puso agresivo y comenzaron a tirar todo tipo de elementos contundentes hacia los efectivos y dos personal de la Polic铆a fueron heridos en el cuerpo, adem谩s ocasionaron destrozos a los m贸viles policiales鈥, asever贸.

“En consecuencia se solicit贸 al Juez de turno orden de secuestro y requisa de ambos veh铆culos, siendo trasladados hasta el frente a la Comisaria O.S.I.V donde se labr贸 el Acta correspondiente y la verificaci贸n de las documentaciones con la presencia de personal de la Direcci贸n General de Rentas de la Provincia, quienes procedieron al secuestro de todas las mercader铆as por irregularidades en los tikets y recibos presentados”, explic贸 Vera.

Vale se帽alar que se inici贸 una causa judicial imput谩ndose a todas las personas que entorpecieron el accionar policial.