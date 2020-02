CLORINDA. Flojo repunte de ventas en comercios

Pedro Ortiz, Presidente de la Cámara de Comercio de Clorinda dialogó con la AM990 y señaló que la situación con el comercio en la ciudad de Clorinda a pesar de haber un mejoramiento con el nuevo Gobierno Nacional, continúa siendo preocupante ya que consideró que “aquellos años de oro, en dónde se vendía muy bien quizás no vuelvan”.

Ortíz, comenzó diciendo “hubo un repunte, cuando el Gobierno Nacional comenzó a pagar los aumentos que dio”. Y agregó “ahí uno se puede dar cuenta de cómo ha cambiado el panorama, puesto que hay buenas ventas, mucha gente se acercó a comprar mercadería para todos los días, pero se notó. De todas maneras hay que decir que esta situación duró muy poco, duró unos 15 días y después se volvió a la situación que estábamos pasando, con esto quiero decir que hay un día o una semana que viene la gente de la República del Paraguay, compran mas o menos bien, pero después vuelve a caer las ventas”.



Asimismo, explicó “hay que decir que todo lo que hace a comestibles, esta aumentando de manera geométrica, ya que todas las veces que vienen se encuentran con nuevos precios, los que no han parado de subir, pero no se cual es el motivo ya que no han subido los combustibles ni la energía eléctrica y la gran pregunta es porqué los formadores de precios incrementan los mismos, esto hace que los paraguayos no lleven la misma cantidad de mercaderías que llevaban antes y llevaban lo mas necesario nada más, estamos así, pero cada vez que se abonan los sueldos o bien hay algún aumento uno puede darse cuenta inmediatamente que aumentado las ventas”.

Además señaló “los paraguayos si o sí llevan todo lo que sea lácteos y vinos. Antes venían toda la familia y se llevaban todo, estos últimos años ha bajado mucho la venta”.

Consultado acerca de la situación de los comercios en la segunda ciudad, dijo “en la ciudad se han cerrado mas de 300 negocios y han quedado los que mas o menos tienen un poco de espalda, la gente había comenzado a no venir a Clorinda a comprar y eso hizo que muchas empresas hayan cerrado sus puertas, esta situación después ha mejorado un poco y con la nueva gestión nacional, entró un poco de dinero para que la gente venga a comprar”.

“La situación económica no esta bien. Ya que los comerciantes nos dicen que las cosas están más o menos”, acotó.

“A todo lo antes mencionado, debemos decir que en Paraguay han sellado prácticamente la frontera, no dejaban pasar nada ni por aire, ni agua, ni tierra. El ejercito andaba por las calles, afortunadamente esa situación ha mejorado”, explicó.

Por último, se mostró pesimista ante la situación y dijo “esos años de oro no volverán puesto que en el vecino país están fabricando algunas de las mercaderías que venían a comprar acá, si bien no tiene la calidad que la nuestra, si están produciendo”.