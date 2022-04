CLORINDA. Enojo por corte de ruta llevado adelante por una Concejal clorindense

El intendente de la localidad de Clorinda, Manuel Celauro en contacto con la AM990 habló acerca del corte de ruta que se lleva adelante a la altura de la mencionada localidad sobre Ruta Nacional 11.

Celauro dijo “esto es producto de una desición de la agrupación Darío Santillán que se enarboló con un reclamo de servicios de colectivos para dos localidades cercanas a Clorinda que son Puerto Pilcomayo y Riacho Negro, son parte de nuestro égido municipal”.

“Nosotros ya habíamos tenido una experiencia no hace mucho con Riacho Negro dónde la Comuna se hizo cargo del 100 por ciento de combustibles de la empresa que estaba prestando el servicio, pero aún así está empresa desistió de seguir haciéndolo porque aún con los subsidios del combustible no recaudaba lo suficiente”, añadió.

“De todas maneras y el hecho de que no se recaude ni para pagar al chófer, quiere decir que no hay pasajeros porque la gente utiliza sus motos o en todo caso alquilan un auto entre varias personas y no están pendientes del horario del colectivo que no era muy frecuentes”, siguió.

“Solo tenían 4 frecuencias al día”, manifestó.

“Creemos que la desición de ésta agrupación tiene un trasfondo político más que nada porque es inconcebible que la jefa de la agrupación, Marta Mendoza es concejal en Clorinda, es decir que ella sabe muy bien que hemos presentado la emergencia en el transporte público, algo que nos permitirá resolver más rápido ésta cuestión y así poder llegar a una empresa a qué preste el servicio. Lo que sucede es lamentable, esto perjudica a todos”, explicó Celauro.

“Nosotros hemos recibido a la gente de la agrupación y le dimos respuestas, salieron de ahí y cortaron la ruta igual. Ella amenaza a la gente con sacarles el plan si no asisten a las marchas o no se presentan a sus actividades, ella responde al sublema del Senador José Mayans, los planes no pueden seguir en manos de ésta gente”, cerró.