CLORINDA. “Desde que comenzòla pandemia hemos realizado 3 mil hisopados”

Así lo indicó el intendente de la localidad de Clorinda, Manuel Celauro en contacto con la AM990 donde además aseveró que ni el 1 por ciento de esos controles dio positivo.

Debemos decir que este tipo de situaciones generan dudas, temores se sabe que hay casos positivos de coronavirus. Lo bueno de esto es que todos los casos que se dieron son muy puntuales y en lugares específicos de movimiento de mercaderías y personas o que hayan estado en contacto con esas personas, comenzó diciendo el funcionario.

“Hay otra cuesti√≥n que es muy importante y que la gente tiene que saber es que en Clorinda se realizaron 3 mil hisopados y positivos no dio ni el 1 por ciento, lo que quiere decir que no hay circulaci√≥n viral, son casos muy puntuales que tuvieron contacto con gente de Paraguay, en ese aspecto hay tranquilidad. Nosotros estamos haciendo un gran trabajo de concientizar a la gente”, se explay√≥.

Asimismo indic√≥ “entendemos que a nadie le gusta que le bloqueen una ciudad. Se ha tomado una medida de bloquear los accesos a los kil√≥metros de Puerto Pilcomayo como una medida preventiva hasta que tengamos los resultados de la persona que dio positivo en el kil√≥metro 9 y que creo que vive en el kil√≥metro 4”. “Ya se han hecho los hisopados en kil√≥metro 10, 11 y Pilcomayo y dio negativo, es decir que no estamos tan mal como quieren hacer parecer, pero si tenemos que estar atentos para que no suceda lo que ha sucedido en otros lugares”, ahond√≥.

Consultado acerca de s√≠ considera que el ingreso ilegal de personas puede detenerse en alg√ļn momento, opin√≥ “el ingreso ilegal de las personas que vienen de Paraguay no creo que se pueda frenar, la frontera es muy extensa y vamos a necesitar demasiada gente para que custodie cosa que la Polic√≠a ni la Gendarmer√≠a tiene, pero hemos hablado con la gente que vive en la zona y son los que alertan este tipo de irregularidades”.

“Estamos poniendo todo de nosotros para que esto no avance m√°s de lo que estamos padeciendo hoy, pero si me parece importante es resaltar la cantidad de estudios que se han realizado en la localidad desde que empez√≥ la pandemia”, cerr√≥.