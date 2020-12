CLORINDA. Desde la Cámara de Comercio indicaron que “las medidas adoptadas por el Gobierno son las acertadas”

El presidente de la Cámara de Comercio de la localidad de Clorinda, Pedro Ortíz en contacto con la AM990 habló acerca de la situación en la ciudad de Clorinda en relación al ingreso de mercaderías y las medidas impuestas en la segunda ciudad de la provincia.

Ortiz dijo ‚Äútengo entendido que uno puede irse y venir de la ciudad de Clorinda, de todas maneras yo me ocupo de lo que sea que ingresa a la localidad en materia de mercader√≠as, yo trabajo en el rubro motos y no se compra todos los d√≠as mercader√≠as, pero hay una suerte de posibilidad de ingresar mercader√≠a y de hecho esta ingresando‚ÄĚ.

‚ÄúHubo una serie de problemas ac√°, pero las mercader√≠as est√°n ingresando‚ÄĚ, a√Īadi√≥‚ÄĚ.

‚ÄúEn lo que hace a micros o minibuses no est√°n ingresando, no salen y estamos a la espera de que vuelvan a ingresar. Hay mucha esperanza d que se pueda volver a la normalidad‚ÄĚ, asegur√≥.

‚ÄúEs muy dif√≠cil estar en el lugar del Gobierno porque es tan fino lo que separa la pandemia de la econom√≠a pero no se sabe que hacer‚ÄĚ, explic√≥.

En relación a las medidas adoptadas, manifestó que cree que el Gobierno no tomaría medidas que no corresponden o vayan en contra de la sociedad.