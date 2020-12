CLORINDA. Corte de ruta pone en peligro el abastecimiento de gas a vecinos

Continúan los cortes de ruta sobre las rutas nacionales 11 y 86 en los accesos sur y oeste a Clorinda, esto en reclamo del desbloqueo de la ciudad en cuanto a la situación sanitaria, la medida viene siendo encarada por vecinos de la ciudad fronteriza que tras más de dos semanas sin casos positivos de coronavirus solicitan se levante el bloqueo sanitario existente. El gerente de una cooperativa de la ciudad de Clorinda, Enrique Alegre en contacto con la AM990 habló acerca de los inconvenientes que trae aparejado esta medida en la provisión de gas a los vecinos.

“Nosotros somos una cooperativa de obras y servicios públicos, tenemos 4 servicios que tienen que ver con la telefonía, internet, video cable y gas. Nosotros tenemos una planta de gas y le vendemos a la ciudad de Clorinda, Naineck, Palma Sola y hasta Buena Vista vamos”, comenzó diciendo.

“El corte de ruta nos complica mucho, es lamentable la situación, pero nosotros veníamos trabajando normalmente porque prestamos un servicio esencial y traíamos los productos normalmente con la custodia policial y todos los reglamentos sanitarios, no teníamos ningún problema, pero ahora se nos ha complicado la situación con el corte de ruta que están llevando acabo y ya no tenemos productos en Clorinda y por lo tanto las demás empresas que vienen a vender a Clorinda”, añadió.

“A medida que vayan faltando las garrafas en las casas será un caos, la ciudad no tiene garrafas, todos están recorriendo para conseguir gas y no hay caso. Los camiones no pueden ingresar”, señaló.

“Acá vienen varias empresas, estuvimos en contacto con las empresas para brindarle la solución a la gente de Clorinda, pero tampoco las demás empresas pueden ingresar”, explicó.