CLORINDA.Altas expectativas por la inminente apertura de fronteras

El presidente de la Cámara de Comercio de Clorinda, Pedro Ortiz en contacto con la AM990 habló acerca de la inminente apertura de los pasos fronterizos entre Formosa (Argentina) y Paraguay.

Ortiz dijo ‚Äúhay una enorme expectativa para que esto se d√©, aunque tenemos que decir que la situaci√≥n ac√° fue casi normal en cuanto a las ventas y si ahora si esto se abre no tengo dudas que van a venir muchas personas de Paraguay por el tipo de cambio‚ÄĚ.

Y a√Īadi√≥ ‚Äúayer hab√≠a muchos paraguayos comprando en Clorinda. Nos llama la atenci√≥n porque las fronteras est√°n cerradas‚ÄĚ.

‚ÄúCreo que la situaci√≥n se resolver√° con la apertura de las fronteras. Ojal√° los precios no se vayan por las nubes porque tengo entendido que el Gobierno les dice a los comerciantes que no suban tanto, pero no se pueden parar. Una sand√≠a hoy cuesta 1200 pesos, la gente est√° muy preocupada‚ÄĚ, explic√≥.

En relaci√≥n a si puede registrarse faltante de mercader√≠as, Ortiz indic√≥ ‚Äúcomenzamos con el tema de los combustibles. Estamos en un momento desabastecidos, uno ve que hay largas filas para comprar combustibles. Tengo una preocupaci√≥n como presidente de la C√°mara en este tema, esperemos que alguien haga algo porque en bidones no se puede cargar combustibles‚ÄĚ.