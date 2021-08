CLIMA. “Alerta roja para la humanidad”

Expertos de Naciones Unidas advirtieron que el planeta alcanzará un aumento de 1,5° C en su temperatura -con respecto a la era preindustrial- una década antes de lo estimado, lo que podría generar riesgos de desastres “sin precedentes” con consecuencias “irreversibles” para la humanidad.

El cambio climático está cambiando la Tierra de formas “sin precedentes” en miles de años, y en algunos casos, cientos de miles de años, según el reporte publicado hoy.

La aleccionadora evaluación también encontró que algunos cambios que ya se están produciendo, como el calentamiento de los océanos y el aumento del nivel del mar, son “irreversibles durante siglos o milenios”.

A menos de tres meses de la cumbre del clima COP26 en Glasgow, Reino Unido, los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), el organismo de la ONU que estudia el clima, publicaron un informe con duras advertencias y conclusiones sobre las consecuencias del calentamiento global.

El estudio analiza cinco escenarios de emisiones, del más optimista al más pesimista. Y en todos ellos, la temperatura del planeta alcanzaría el umbral de +1,5 º C respecto a la era preindustrial alrededor de 2030, diez años antes de lo previsto en la estimación de 2018.

Antes de 2050 se superaría este umbral, e incluso se llegaría a +2 º C si no se reducen drásticamente las emisiones. Esto supondría el fracaso del Acuerdo de París, que pretendía limitar el calentamiento por debajo de los +2 º C, o de +1,5 º C si fuera posible.

Los especialistas avisaron que algunos impactos del cambio climático son “irreversibles”, como la subida del nivel del mar.

Incluso limitando el calentamiento a +1,5 º C, olas de calor, inundaciones y otros eventos extremos aumentarán de forma “sin precedentes” tanto en su magnitud, frecuencia, ubicación o momento del año en que ocurren, advirtieron desde el IPCC.

Se trata de “una alerta roja para la humanidad”, afirmó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al referirse al reporte.

Los especialistas del IPCC evaluaron cómo el calentamiento global cambiará el mundo en las próximas décadas tras examinar más de 14.000 artículos científicos.

Según los autores, las emisiones continuas de gases de efecto invernadero podrían quebrar un límite clave de la temperatura global en poco más de una década.

El informe insiste con que algunas consecuencias ya son “irreversibles”. El deshielo de los polos hará que el nivel de los océanos siga aumentando durante “siglos, o milenios”. El mar, que ya creció 20 centímetros desde 1900, todavía podría avanzar medio metro más para 2100 aunque se mantenga el calentamiento a +2º C.

“Todo parece lejano, pero millones de niños ya nacidos todavía vivirán en el siglo XXII”, señaló Jonathan Bamber, uno de los autores del trabajo.