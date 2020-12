Claudio Cosano, enojado con Gino Bogani por sus declaraciones: “Está prácticamente retirado y lo salvó Juana Viale”

El diseñador lanzó duras críticas a su colega después de sus dichos.

Claudio Cosano le respondió a Gino Bogani después de su filosa crítica al mundo de la moda en una nota a La Nación donde los tildó de “mamarrachos”.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre), el diseñador realizó un fuerte descargo contra su colega.

“Se armó un gran debate y fue un escándalo en el mundo de la moda. No lo tomé como personal, a mi no se refirió. A mi no me nombró“, comenzó diciendo el empresario.

Siguiendo con su descargo, añadió: “Este tipo de comentarios no te habla de diseñador, sino los trabajos que haces. Yo hablé a nivel persona. Cuando haces esos tipos de comentarios y esos agresiones eso te habla de como es la persona“.

“Eso habla de una muy mala persona. Habiendo llegado tan alto como llegó él y ahora que está prácticamente retirado. Lo salvó Juana Viale porque es lo único que hace“, agregó, indignado.

Claudio Cosano habló de la fuerte crítica de Gino Bogani a los diseñadores

“De repente, por una nota tonta perdió el respeto de todos los colegas. Si el criticó de un cierre mal pegado, ahora ese colega le va a mirar hasta la última puntada. Uno habla por lo que hace y no lo que dice“, dijo al respecto.

Y agregó: “Me molestaron dos cosas: primero que diga eso y segundo de quién viene. Él logró ser pionero en la alta costura. Ningunear gratuitamente al otro no habla de vos como persona, no como diseñador“.