CLASES PRESENCIALES. Médico indica que hay que hablarles a los jóvenes del Covid-19

El medico hebiatra especialista en adolescentes, Rubén Vivas en contacto con la AM990 habló acerca del inicio de clases presenciales y de si los adolescentes respetarán las normas sanitarias.

Vivas dijo “hay una mezcla de cosas que pueden suceder con el inicio de las clases, por un lado, hay que decir que con la estadística personal que hacemos con los chicos que asisten al consultorio hay muchos que quieren regresar a las aulas. Dicen no aprender nada con las clases virtuales. Ahora bien, para volver a la presencialidad tiene que haber una autoridad, debe haber un adulto y este debe justamente hacer de autoridad”.

“Por esas horas que estén en clases, los adultos deben empezar de nuevo y en este volver a empezar hay que hablar de la enfermedad y de lo que esta dejó, porque hay muchos chicos que han tenido perdida de algún familiar. Son todas situaciones nuevas que nosotros como adultos vivimos y también ellos sienten lo que nosotros”, añadió.

“Debemos hablarles y hacerles saber que ellos también son vías de contagios, pero porque presentan otro sistema inmune, por ahí no hacen la enfermedad como los adultos lo hacemos”, siguió.

“Los adultos, en este caso los docentes deben empezar a hablar de cómo prevenir esta y algunas enfermedades más. Debemos hablarles y no ir directamente a las materias, hay que volver a las clases y hablar de esto”, indicó.

“Hay muchos chicos que van a querer agarrar a la enfermedad como una excusa y decir que no quieren ir por miedo, pero esto es mentira porque hay que trabajar con ellos en relación a la enfermedad”, cerró.