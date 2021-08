CLASES. Analizan poder dar actividades físicas en todos los niveles escolares

El coordinador del área de Educación Física del Ministerio de Cultura de la provincia, Héctor Arévalo en contacto con la AM990 habló acerca de cómo se desarrollarán las clases de educación física en las escuelas.

Ar√©valo dijo ‚Äúlas clases pr√°cticas tambi√©n han empezado en algunas escuelas y desde la coordinaci√≥n del √°rea hemos realizado algunas sugerencias a los colegas manteniendo el protocolo‚ÄĚ.

Y a√Īadi√≥ ‚Äúen los niveles inicial y primario ya han arrancado y en el transcurso de la semana lo har√°n los dem√°s establecimientos y si bien en la secundaria a√ļn no hemos empezado, pero as sugerencias est√°n realizado para que se den las mismas‚ÄĚ.

‚ÄúLas clases se disminuyen en el tiempo y se mantienen las burbujas, es por ello que se cortan en dos turnos las clases‚ÄĚ, sigui√≥.

En relaci√≥n a c√≥mo se dar√°n las clases en el nivel secundario, el docente se√Īal√≥ ‚Äúen esta √°rea se mantendr√°n las burbujas, adem√°s se podr√°n tener clases mixtas de educaci√≥n f√≠sica. En la formalidad de las clases se mantendr√°n los protocolos vigentes, sanitizaci√≥n del material y de los alumnos, barbijos, las clases ser√°n al aire libre y que las mismas no se extiendan m√°s all√° de 30 minutos‚ÄĚ.

‚ÄúLe hemos sugerido a los docentes que lleven adelante las clases en lo que hace al desarrollo f√≠sico, no tanto deportes, gimnasia funcional, ejercicios en grupos para poder evitar el contacto con los compa√Īeros‚ÄĚ, cerr√≥.