Citan a indagatoria a Spagnuolo en el escándalo de corrupción de ANDIS

La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanzó este viernes con la citación a indagatoria de Diego Spagnuolo, extitular del organismo, dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello. Spagnuolo deberá presentarse en Comodoro Py el 19 de noviembre a las 13.

La medida se suma a los allanamientos recientes, donde se secuestraron celulares, documentación y sobres con dólares. En paralelo, la Justicia revisa el material incautado para determinar si existió una red de pagos ilegales y posibles responsabilidades dentro de la actual gestión de ANDIS.

Noticia en desarrollo