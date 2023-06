Cirugías estéticas: recomiendan asesorarse antes de someterse a un tratamiento

La AM990, se puso en contacto con el Dr. Alejo Paredes, quien es un prestigioso médico cirujano plástico, para charlar sobre a salud de la modelo Silvina Luna, que se encuentra en terapia intensiva por consecuencias en una mala praxis.

En primer lugar, dijo que es muy importante asesorarse antes de “someterse a que invadan el cuerpo de uno”. Sin embargo, estas cosas pasan porque la persona confía en quien hace el proceso o desconoce las consecuencias del proceso.

“Esa persona que no sabe cree que es muy fácil y mete un producto en cualquier lado”, enfatizó.

A veces pasa que hay gente muy conocida que inyecta cosas que no son buenas, así “engañan a las personas”, siguió.

Explicó que muchas veces se utilizan estos productos porque son baratos o por desconocimiento.

Dijo además que no siempre es fácil castigar a las personas que realizan este tipo de tratamientos, ya que no hay entes reguladores o inspectores, permitiéndose así acciones de este tipo si ningún tipo de consecuencia.

Sobre Lotocki dijo que no es cirujano plástico, y lo considera un poco “psicópata” ya que a pesar de tener una condena de 4 años sigue realizando las mismas prácticas.

Destacó también que por otro lado también a un cirujano plástico que hace todo en regla le puede pasar este tipo de cosas, en un lugar perfectamente habilitado, y quizás el paciente tiene una alergia desconocida.

A mediados del 2010, Silvina Luna se sometió a una cirugía estética a cargo del doctor Aníbal Lotocki. La cual, debido a una mala praxis, culminó en un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal, ya que estos productos no son absorbidos por el cuerpo y van pasando por diferentes partes del organismo causando problemas de salud variados.

En el 2023, la modelo contó que su situación se había complicado y que está en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para un trasplante de riñón. Desde ese momento, su estado de salud se convirtió en un foco de preocupación tanto para sus colegas como para el público que la sigue, especialmente porque primero debía solucionar una infección bacterial antes de poder recibir el órgano que necesita para mejorar su calidad de vida.