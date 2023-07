Cinthia Fernández reveló la impactante cifra que paga por el colegio de sus hijas

Cinthia Fern谩ndez mostr贸 en sus redes sociales el valor que abonar谩 despu茅s de las vacaciones de invierno y comparti贸 el chat en el que le exigi贸 a su ex, el exfutbolista Mat铆as Defederico, que la ayudara.

“Aument贸 todo se帽ores. Aumentaron el colegio. Para darnos la bienvenida y terminar de morir despu茅s de las vacaciones del infierno鈥, se quej贸 indignada.

Despu茅s, expuso que desde agosto le cobrar谩n 160 mil pesos por cada nena, y volvi贸 a acusar al exfutbolista de ser un padre ausente.鈥淧ag谩 el colegio, que acaba de llegar el aumento. 驴Viste por qu茅 no contesto? Porque estoy laburando para pagar todo lo que vos no pagas. Perd贸n eh, entre birra y birra tuya que no te caiga mi mensaje. Te pido mildis鈥, le escribi贸.

Mat铆as Defederico y su nuevo emprendimiento

Tal como hab铆a anticipado la bailarina hace algunas semanas, el exfutbolista comenz贸 a promocionar algunas de las propiedades que se est谩n haciendo en el barrio San Sebasti谩n, en el Partido de Pilar. El ex Independiente tambi茅n suma ingresos con la barber铆a que abri贸 en Villa Urquiza, sobre la Avenida de los Indicas. Sin embargo, desde hace a帽os solo abona $55 mil pesos por las tres nenas que tuvo con la medi谩tica, que ya se cans贸 de embargarlo y exigirle que cumpla con sus obligaciones.

