CIFRAS ALARMANTES. Formosa registró 69 víctimas fatales y 630 heridos en siniestros viales

Silvina Facio, presidenta de la Asociaci贸n Sendero de Estrellas, en contacto con la AM990 habl贸 acerca de La fatalidad en accidentes de tr谩nsito baj贸 con respecto al a帽o pasado, pero principalmente por el aislamiento social de los primeros meses de la pandemia. Para Navidad y A帽o Nuevo se defini贸 un amplio operativo de prevenci贸n, con m谩s de 2.700 efectivos en puestos fijos y controles sorpresivos.

Facio comenz贸 diciendo 鈥渆n realidad nosotros con el tema de la pandemia, hemos tenido lo que es el tema de datos no solo los de la provincia sino que tambi茅n los de Naci贸n, nosotros estamos en un grupo de whatsapp donde hay asociaciones de todo el pa铆s y precisamente estamos atravesando l perdida de un ser querido o tienen alguna persona que ha sufrido alguna secuela irreparable por alg煤n siniestro vial y las cifras son alarmantes y en un a帽o donde hubo muchas restricciones lamentablemente no han parado de aumentar鈥.

鈥淭endr铆a que haber disminuido la cantidad de siniestros viales y ha aumentado en la ciudad de Formosa y todas las semanas estamos viendo a trav茅s de los medios de comunicaci贸n y son situaciones que son totalmente evitables siempre y cuando uno respete las normas de tr谩nsito鈥, a帽adi贸.

鈥淗ay que decirle a la gente que las estrellas amarillas no est谩n de adorno en las esquinas, a m铆 no me gustar铆a que el nombre de mi hermana este en una estrella. Yo la quiero tener conmigo鈥, manifest贸.

M谩s informaci贸n

Seg煤n las cifras oficiales de la Polic铆a de Formosa, desde enero hasta el 30 de noviembre se registraron 69 v铆ctimas fatales por siniestros viales en toda la provincia, 13 menos con respecto al mismo per铆odo del a帽o pasado.

Las estad铆sticas demuestran una reducci贸n en el 铆ndice de fatalidad por accidentes de tr谩nsito, con acento en los primeros meses de confinamiento por la pandemia: en abril, mayo y junio, los hechos disminuyeron respecto de los mismos per铆odos del 2019.

Asimismo, los siniestros viales dejaron como saldo 630 personas que sufrieron heridas en el mismo per铆odo, siendo algunas leves, otras graves y otras 鈥済rav铆simas鈥, seg煤n la calificaci贸n oficial. Aqu铆 tambi茅n se vio una marcada disminuci贸n respecto de 2019, cuando se registraron 818 heridos.