CIERRE DE FRONTERAS. Preocupa la situación a comerciantes de Clorinda

El presidente de la Cámara de Comercio de Clorinda, Pedro Ortiz dialogó con la AM990 y contó cuál es la situación por la que atraviesa el comercio en la segunda ciudad.

Ortiz, manifestó “estamos muy preocupados por la situación, no se si vamos a aguantar tanto tiempo con estas restricciones, ya he recibido muchas criticas por mis declaraciones, pero es que no es así porque el comerciante ha adquirido responsabilidades que no puede eludir que son los sueldos, la luz, el teléfono, el gasto que tiene un comercio todos los meses que son importantes y que no puede dejar de pagar”.

“Sabemos que primero esta la vida, no esta por sobre lo comercial, pero es cierto que se hacen con estos gastos generados de todas maneras”, agregó.

“Me han contactado comerciantes de la zona y me han preguntado si no hay un plan que los incluya como estamos en la frontera y nosotros tenemos un trato muy importante con Paraguay porque son ellos los que nos compran”, señaló.

“En los comercios clorindenses no hay ventas, Clorinda esta desierta y como consecuencia porque el comercio acá en este caso porque estamos frente a una capital tiene un efecto multiplicador muy importante porque no solo vive el comerciante, si no que también el carretillero, fletero, es decir una serie de personas que viven todos los días de esto y no se sabe cómo se hará para que cada uno lleve el sustento a sus casas”, explicó.

“Nosotros entendemos la situación, la que puede empeorar porque Paraguay tiene muchos otros problemas con el dengue y demás cuestiones”, dijo.

“Consideramos que pueden darse ayuda para los comerciantes y empresarios, nosotros no nos negamos a pagar ninguno de los compromisos que tenemos a pesar de todos los problemas que ya habíamos tenido”, puntualizó.