CIERRE DE EXPORTACIONES. Indican que los remates tuvieron que ser suspendidos ante las medidas impuestas por el Gobierno Nacional

Joaqu√≠n Guarrachena de Ivan L. O’Farrell SRL en contacto con la AM990 habl√≥ acerca de c√≥mo se llevar√° adelante el cese en la comercializaci√≥n y el efecto que traer√° esto a los remates.

Guarrachena comenz√≥ diciendo ‚Äútoda la actividad est√° suspendida. Esta es una medida que no soluciona el inconveniente y no entendemos a que se debe el cierre de las exportaciones porque realmente hace un tiempo atr√°s hubo un cierre de exportaciones y lo √ļnico que gener√≥ fue un desastre y no es la soluci√≥n. La salida es trabajar m√°s y producir m√°s, pero ac√° siempre es al rev√©s las acciones que se toman‚ÄĚ.

‚ÄúHay que recordar que Uruguay exporta m√°s que nosotros, algo impensado porque es una provincia al lado nuestro y ellos con organizaci√≥n venden carne barata y exportan. El consumo que nosotros tenemos no tiene nada que ver con lo que se exporta, es una ridiculez hacerles creer a la gente que cerrando las exportaciones va a tener carne barata, es faltarle el respeto a la sociedad‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

Y sigui√≥ ‚Äúlos datos son muy claros, que uno no se explica c√≥mo es que llegamos nuevamente a estas medidas y uno tiende a pensar que son medidas maquiav√©licas, populistas y lo √ļnico que se quiere es llegar al conflicto y llegar as√≠ al ‚ÄúDivide y reinar√°s‚ÄĚ. Es el fanatismo por una bandera o por otra y los √ļnicos que se llenan los bolsillos son los gobernantes mientras que la clase trabajadora y los que est√°n viviendo de subsidios est√°n de mal en peor‚ÄĚ.