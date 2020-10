CICLO LECTIVO. Voz Docente aseveró que las “clases recién finalizarían en el mes de abril del 2021”

As铆 lo indic贸 el secretario del Gremio Voz Docente, Manuel Pereyra en contacto con la AM990 donde habl贸 adem谩s de la posibilidad de que las clases presenciales vuelvan.

Pereyra, comenz贸 diciendo 鈥渘osotros tambi茅n por ser uno de los gremios con representatividad en el interior y en la capital, lamentablemente esa versi贸n la hemos escuchado a trav茅s de nuestros afiliados los que se han mostrado preocupados porque nosotros decimos que en el protocolo que se acord贸 entre las provincias y el ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n, el reinicio a las actividades presenciales de la escuela solo se iban a dar en las escuelas rurales鈥.

鈥淪on 409 las escuelas rurales que han iniciado sus actividades presenciales, nosotros preocupados tratamos de conectarnos con las autoridades educativas de la provincia y lamentablemente no hemos tenido respuestas, pero decimos que en el interior con la crisis y con la demanda de agua, me han pedido como gremio presentar un petitorio porque lo que hay que entender es que en muchos lugares el protocolo no se est谩 cumpliendo como se firm贸 puesto que los elementos sanitizantes no est谩n en las escuelas鈥, a帽adi贸.

Ciclo lectivo 2021

En relaci贸n al inicio del ciclo lectivo 2021, manifest贸 鈥渉ay que entender que debe haber una evaluaci贸n de cierre porque a nivel nacional se est谩 hablando de que el ciclo lectivo terminar谩 en el mes de abril del 2021 por lo tanto no va a culminar este a帽o. Y hay proyectos integrados y de articulaci贸n elaborados por el IPP donde se van a articular algunas asignaturas para que haya una evaluaci贸n de cierre para aquellos chicos que quieran tener salida laboral o para los que quieren ir a la facultad鈥.

鈥淓s necesario que el Estado de una soluci贸n para los chicos de los 煤ltimos a帽os para que 麓puedan culminar sus estudios. Por lo tanto el ciclo lectivo se extender铆a hasta abril del a帽o 2021鈥, dijo.

鈥淒ecimos que nosotros estamos a煤n en fase 3, a煤n estamos en aislamiento y si quieren volver las clases presenciales debemos pasar a la fase 5 tal como lo indica el protocolo, tiene que haber distanciamiento鈥, explic贸.

En relaci贸n a la posible capacitaci贸n que se les dar谩 a los docentes el d铆a de ma帽ana, el gremialista indic贸 鈥渟i el s谩bado hay reuniones de docentes para que se realice la articulaci贸n est谩n violando la cuarentena. Nosotros les aconsejamos a los colegas que no concurran a las reuniones porque lamentablemente las autoridades est谩n obligando a esos colegas a violar el decreto presencial鈥.