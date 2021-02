CICLO 2021. Alberdeños se preparan para retomar las clases de manera virtual

Miguel Vázquez uno de los referentes comerciales y políticos de la localidad de Alberdi, en contacto con la AM990 habló acerca de la situación de estudiantes alberdeños.

Vázquez comenzó diciendo “en Alberdi y en todo el Paraguay se puede optar por la modalidad presencial o virtual, tengo entendido que los chicos que viven en Alberdi y que tienen nacionalidad argentina que seguían sus estudios en Formosa van a optar si es que se puede dar esa posibilidad ya que las fronteras no permiten que crucen el río y puedan estudiar allá”.

Asimismo, explicó “aun no me he recibido con los padres de estos niños, pero creo que esa va a ser la modalidad que van a tener”.

En relación a la cantidad de alberdeños que cruzaban el río para estudiar en Formosa, dijo “históricamente son más de 300 niños los que cruzaban, pero deben ser un poco más.