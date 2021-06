Chito Forte: el Gobierno ‘le está haciendo el negocio a un puñado de exportadores’

En una nota de opinión, el dirigente dijo que ‘se jactan’ de limitar la exportación de cortes ‘que casi no se venden en el exterior’. ‘El problema de la mesa de los argentinos es el ingreso paupérrimo’.

GENERAL PICO, La Pampa (NAP, por Ulises ‘Chito’ Forte*). Hoy escuchaba las declaraciones de los funcionarios sobre la ganadería y las medidas “novedosas” que buscan impulsar. Tengo casi tantos años de ganadero como de vida, así que quisiera hacer algunos comentarios, dejando claro que lo del plan ganadero a 30 días no tengo dudas que es falso, porque hace casi 20 años venimos pidiendo trabajar en ese sentido y ellos fueron mayoría en el Congreso y gobernaron muchas veces y nunca hicieron nada para que fuera realidad.

Como ya dije hace algunos días, cuando un gobierno de un día para el otro cierra las exportaciones, dinamita en un segundo todas las confianzas y todos los acuerdos internacionales que llevaron años construir. A esto hay que sumarle un dato de color: se jactan hoy de “decidir” que no se exporten siete cortes que consumimos los argentinos pero que casualmente casi no se venden al exterior. Como cualquier persona del sector sabe, casi no exportamos vacío, asado (y otros cortes parrilleros), paleta ni cuadrada. El anuncio es sumamente engañoso y sólo le da letra a quienes no saben nada de ganadería, que pueden creerles estas mentiras.

Todo esto me permite pensar que este “anuncio” es una fachada para, por un lado, no reconocer el enorme fracaso que fue el cierre de exportaciones por 30 días. Y por otro, que están haciéndole el negocio a un puñado de exportadores, sin importarles cómo esto afecta a los productores ni a los consumidores. Como siempre, hablan por izquierda pero actúan por derecha y benefician únicamente a los más concentrados. ¿Por qué será?

El problema de la falta de carne o de su precio alto se soluciona con más oferta, no con menor demanda.

Pero ellos hacen una mala copia de las políticas que fracasaron contundentemente hace 15 años, las reeditan peor y buscan encontrar respuestas diferentes. Pero las viejas recetas no sirven para nada. Los ganaderos pensamos que no podía haber nada peor que Moreno… pero las decisiones de estas semanas nos demuestran que, con el kirchnerismo, siempre podemos estar peor, beneficiando siempre a los mismos.

Hablan de los cortes populares para la mesa de los argentinos… pero hay que dejar claro que como están planteando las cosas, esos cortes van a ser incomibles. No van a ser tiernos ni para hamburguesas ¿Será que quieren hacer negocio con los dentistas? Porque nadie va a poder salvar la dentadura con esos cortes. Porque dejemos claro además que las vacas que van a China no son las que consumimos acá, ni compran nuestros cortes parrilleros. Lo que les exportamos a ellos es impensado para nuestro gusto, y menos todavía para un asado.

No quiero dejar de mencionar que dentro de sus “grandes planes” dicen que van a dar créditos baratos. Pensemos entre todos: ¿Quién en su sano juicio sacaría un crédito para comprar algo que no va a poder vender?

Por último, pero principalmente, quiero reiterar que el verdadero problema de la mesa de los argentinos es el paupérrimo ingreso per capita que tenemos en el país, donde se conjugan de manera dramática una gran desocupación y un pésimo salario. Sobre esos problemas deben avanzar, para mejorar la vida de los argentinos, y no en destruir una actividad como la ganadera que estaba repuntando, y que lleva años volver a encausar. (Noticias AgroPecuarias)