CHILE – Estudiantes secundarios vuelven a poner en jaque a al gobierno y sabotean una prueba de ingreso a la universidad

A más de dos meses del estallido Social en Chile, los estudiantes secundarios han vuelto a generar aprietos para el gobierno de Sebastián Piñera​. Los jóvenes, mayoritariamente menores de 18 años, también fueron los que comenzaron las movilizaciones contra el aumento del pasaje del subte, el inicio de la crisis que remece las instituciones del vecino país.

A las nueve de la mañana, 285.000 alumnos, que recién habían egresado de la secundaria, se acercaron a los cerca de 800 establecimientos educacionales donde se debía rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Muchos de ellos lo hicieron acompañados por sus padres, luego de que la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (CONES) convocara a un sabotaje contra la prueba.

La selección universitaria a través de una prueba única, ha sido una polémica de larga data en Chile, la que aún no ha sido resuelta. La desigualdad de calidad de las escuelas públicas y privadas se replica en los resultados del examen, pues los mejores puntajes están asociados más al tipo de educación que se recibió –por origen socioeconómico- que al mérito individual del estudiante.

“Queremos dejar en claro que esta no es una lucha de estudiantes contra estudiantes. Nosotros no vamos a obligar en ningún momento que los “cabros” [sic] no entren a dar la prueba u obligarlos a salir de la sala”, señaló Valentina Miranda, vocera de la CONES.

Sin embargo, esta mañana la situación cambió: 64 establecimientos a lo largo de todo el país, en ciudades como Iquique, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago y Puerto Montt, amanecieron tomados por manifestantes para que la prueba no se pudiese rendir. Otros colegios fueron escenario de ocupaciones frustradas por la policía. En total, cerca de un 10% de los estudiantes aún no pueden rendir la prueba, requisito sine qua non para postular e ingresar a la universidad en marzo próximo.

“Estamos totalmente dentro de los protocolos establecidos y los escenarios previstos. Es impactante ver acciones muy radicales, pero aparte de impactarse uno, la verdad es que estamos dentro de lo esperado”, señaló María Leonor Varas, directora del DEMRE, entidad de la Universidad de Chile que organiza la prueba. Sin embargo, el ente optó por suspender tanto en la jornada de este lunes como la del martes la rendición en dichos lugares.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, informó que 81 personas han sido detenidas a nivel nacional por desórdenes, daños y usurpación no violenta en el marco de las protestas contra la Prueba de Selección Universitaria de esta jornada. La autoridad gubernamental señaló que “eso afecta a sus propios compañeros, y sus familias que no han podido iniciar su derecho de acceder a la educación superior en tranquilidad”.

La PSU estaba originalmente agendada para los primeros días del mes de diciembre. El estallido social hizo que el Consejo de Rectores de Chile decidiera posponerla para este lunes 6 de enero. Si bien la situación del orden público había mejorado, circunscribiendo los hechos graves a las ya clásicas protestas de los viernes, diversas autoridades de gobierno habían señalado que esta fecha era “clave” para evaluar la situación del país.

Qué es la Prueba de Selección Universitaria

La PSU es una prueba de medición estandarizada de conocimientos que se aplica en Chile desde 2005, cuando se reemplazó la Prueba de Aptitud Académica. Los estudiantes que la rinden pueden obtener puntajes de hasta 850 puntos en dos pruebas obligatorias (lenguaje y matemáticas) y dos optativas (Historia y Ciencias). Quienes logran el puntaje máximo son premiados año a año como “puntajes nacionales”.

Cada universidad y carrera dispone de un número limitado de matrículas, por lo que el puntaje obtenido opera para la selección. Si hay 250 cupos, entrarán a la carrera los 250 mejores puntajes que postularon a ella. Ese último cupo se denomina “puntaje de corte”.

Sin embargo, el sistema está en entredicho, pues los mejores puntajes suelen obtenerlos aquellos que asistieron a colegios particulares o escasas excepciones de colegios públicos, los denominados “liceos emblemáticos”. Las universidades más demandadas, como la Universidad Católica, la Universidad de Chile o la Universidad de Concepción, tienen puntajes altos de corte, por lo que terminan accediendo a ella aquellos que recibieron mejor educación secundaria. Ese es el reclamo estructural.

Chile ha evaluado cambiar el sistema de admisión. Si bien existe el consenso de que no se puede hacer un ingreso universal, diversos actores han propuesto que la prueba estandarizada sólo sea una parte de un proceso de selección más amplio que incluya otros aspectos como habilidades personales, talentos culturales y deportivos e, incluso, una entrevista a los postulantes.