Chicago arrancó alcista este viernes

Tras las ca√≠da importante de las cotizaciones de granos al cierre del jueves, la soja cotizaba esta ma√Īana en 592 dol/tn.

BUENOS AIRES (NAP). Los precios futuros de los granos registraban ligeras alzas este viernes en la negociaci√≥n de los primeros contratos , de 0,1 a 0,9%, en el Mercado de Chicago y exhiben en el √ļltimo d√≠a de la semana valores que no se registraban en los √ļltimos 9 a√Īos, reportaron las operadoras locales.

La soja sigue en 592,4 dólares por tonelada (nivel similar al de 2012 y 96,1% más que el anotado a mediados de marzo de 2020), en los contratos más cercanos, y se vende a US$ 588 para entregas pactadas en julio.

Seg√ļn la Bolsa de Comercio de Rosario, el repunte recupera las bajas de ayer ‚Äúpor compras de fondos‚ÄĚ.

En ese marco, el aceite de soja opera a US$ 1.499,9 para entregas cercanas y US$ 1.460,9 para julio, mientras la harina se sostiene en US$ 466,8 y US$ 471,5, respectivamente, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, registrados para cada producto en mayo del a√Īo pasado.

El ma√≠z, por su parte, avanza US$ 3,2 hasta US$ 268,9 la tonelada (precio comparable al de 2013 y casi 126% m√°s elevado que el de fines de abril del a√Īo pasado), impulsado por ‚Äúla buena demanda de exportaci√≥n‚ÄĚ.

El valor del trigo, en tanto, registra un aumento de US$ 7,5 hasta US$ 265,3 la tonelada, es decir, 57% m√°s que ocho meses atr√°s, resultado ‚Äúuna jornada de compras t√©cnicas‚ÄĚ, concluy√≥ la entidad rosarina.