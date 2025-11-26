Chelsea aplastó a Barcelona en Londres

El equipo de Enzo Fernández fue muy superior ante un Barcelona que no pudo hacer pie en Inglaterra.

Chelsea expuso su poder en Stamford Bridge con una goleada categórica por 3 a 0 sobre Barcelona que lo afianzó en la Champions League y dejó al equipo español relegado en la fase de liga.

El conjunto inglés convirtió siete tantos, aunque cuatro quedaron correctamente anulados por distintas situaciones de juego por la intervención del VAR, y terminó imponiéndose en un resultado que reflejó su dominio absoluto.

Jules Koundé en contra, Estevão y Liam Delap fueron los autores de los tres tantos que le dieron un cachetazo con mucha autoridad al Barcelona en lo que fue una cobertura de Agencia Noticias Argentinas.

El primer gol convalidado apareció en la tercera acción clara, cuando un centro de Cucurella generó una carambola que terminó con el tacazo de Pedro Neto y el autogol posterior de Jules Koundé.

Barcelona nunca encontró respuestas y sufrió el impacto anímico de cada avance inglés. En el complemento, Estevão amplió con un remate potente al ingresar al área y Liam Delap cerró la cuenta tras una asistencia de Enzo Fernández.

El golpe en Londres dejó al equipo de Hansi Flick obligado a correr desde atrás para entrar entre los ocho mejores, mientras Chelsea se consolida con autoridad.

La jornada también dejó otra sorpresa fuerte en Manchester. Un City alternativo, con futbolistas reservados por Guardiola después de la caída ante Newcastle y con la mira puesta en el torneo local, perdió el invicto continental ante Bayer Leverkusen.Lbyg6w

El equipo alemán aprovechó la incertidumbre del rival, controló el ritmo del partido y se llevó un 2 a 0 sólido gracias a las definiciones de Álex Grimaldo y Patrick Schick. El resultado instaló a Leverkusen en plena pelea por avanzar y dejó al City sin margen después de su primera derrota en la Champions.

Los resultados de la jornada de Champions League:

Ajax 0-2 Benfica

Galatasaray 0-1 Unión SG

Bodo/Glimt 2-3 Juventus

Borussia Dortmund 4-0 Villarreal

Chelsea 3-0 Barcelona

Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen

Napoli 2-0 Qarabag

Olympique Marsella 2-1 Newcastle United

Slavia Praga 0-0 Athletic Club