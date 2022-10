Chau Netflix: otro servicio de streaming sale a competir por solo $199

La plataforma AcornTV, de origen británico, llegó a la Argentina para posicionarse entre variadas ofertas de streaming entre las cuales puede elegir el usuario, como Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Star+ y Disney, entre otras.

Aunque por el momento no cuenta con los grandes “tanques” del cine taquillero, entre sus últimas incorporaciones tiene nuevas temporadas de las series como ‘Recipes for Love & Murder’ y ‘My Life is Murder’, ambas producciones originales, o ‘Grantchester’.

Entre sus ya clásicos aparecen disponibles otras atractivas obras de la cultura británica como ‘La casa de las miniaturas’ (The Miniaturist), con Anya Taylor-Joy, y ‘A Place to Call Home’, ambientada en la Australia de la posguerra.

Para medios como The Hollywood Reporter, se trata de un servicio “obligado” por su oferta de películas y series difíciles de encontrar en otros servicios, clásicos que nunca pasan de moda y estrenos exclusivos de Inglaterra, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Pero lo que más llama la atención es su precio: 199 pesos al mes o la suscripción anual por 1.990 pesos (dos meses de regalo), pudiéndose ver en todos los dispositivos que se quieran con un solo inicio de sesión. Para probar, vale la pena aprovechar la primera semana de servicio gratis.