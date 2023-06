Chaco: Suman a dos fiscales a la investigación por el femicidio de Strzyzowski e indagan a los detenidos

A 12 días de la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, la mujer de 28 años vista por última vez cuando ingresaba a la casa de los padres de su pareja en la ciudad de Resistencia, su madre manifestó ayer la certeza de que fue asesinada y convocó a una marcha en reclamo de Justicia para hoy a las 20.30. “Para mi hija ya es tarde, ya no la voy a recuperar, pero para otras mujeres todavía no, por eso me estoy movilizando”, afirmó. El fiscal Jorge Cáceres Olivera informó que “se detectaron restos óseos” tras un rastrillaje en el campo de los padres del joven, que son dirigentes sociales y políticos en Chaco. Para ayer estaba previsto que comenzaran las indagatorias a los siete detenidos en la causa, aunque al cierre de esta edición no había trascendido el contenido de sus declaraciones. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad pidió a los fiscales actuar con “celeridad” y con “reserva y responsabilidad en el manejo de la información”.

Cecilia fue vista por última vez el 1 de junio a la mañana cuando llegaba a la casa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los padres de César Sena, su pareja. “Se la ve ingresar pero no se la ve salir” de la casa, contó su madre, Gloria Romero, quien recordó que el joven se presentaba como “un príncipe encantado” pero los amigos de su hija le reenviaron mensajes de ella en los que “les dijo que el 3 de mayo él la violentó, la subió a la fuerza a la camioneta y le hizo una guillotina” (sic).

Según Romero, su hija y la pareja iban a mudarse a Ushuaia, donde tenían previsto trabajar en un organismo público. “Ella estaba entusiasmada porque se independizaba. Ella trabajaba para el centro de salud de Emerenciano y no quería depender de Marcela Acuña ni de Emerenciano porque ellos los manejaban con el tema de que, si César no iba a la casa cuando la madre quería, le cortaba los víveres”, manifestó, y añadió que nunca tuvo contacto con la familia de su yerno. “Mi hija nunca me dejó acercarme, yo no le conozco la cara a Marcela Acuña, le tenía miedo al entorno este”, dijo sobre Sena, ex precandidato a diputado provincial, y su esposa, ex candidata a intendenta de Resistencia.

Consultada en Crónica TV sobre las razones por las que su hija habría sido asesinada, la mujer respondió que “ya se van a enterar por qué, yo no puedo decir nada, si yo cometo un error de decir algo que no tengo que decir se cae la causa”. Luego convocó a marchar hoy “en cada pueblito del Chaco y, si se puede, en cada provincia, y si no, se puede hacer un bocinazo”, propuso, dado que lo que sucedió con su hija “pasa en todos lados”. Gloria dijo estar segura de que no va a “recuperar” a su hija porque los investigadores le manifestaron que fue asesinada. “Me dijeron que toda esta causa se encubrió o se retrasó por falta de recursos. El rastrillaje se cortó a la noche porque no tenían un grupo electrógeno”, se quejó, y reclamó recursos para la fiscalía y la Policía de Chaco.

El equipo especial de la Procuración General chaqueña abocado a la investigación, originalmente a cargo de Cáceres Olivera, sumó el lunes al fiscal de Cámara Jorge Fernando Gómez y ayer a Nelia Velázquez, fiscal especializada en género. La decisión del procurador Jorge Canteros de “ampliar el equipo de trabajo” se informó mediante un comunicado del Ministerio Público Fiscal en la página del Poder Judicial del Chaco.

El fiscal de la causa, caratulada “Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio”, confirmó que “se detectaron restos óseos” tras un rastrillaje realizado el domingo en un campo de aproximadamente 100 hectáreas propiedad de la familia Sena, ubicado en una zona rural de la localidad de Campo Rossi, del departamento de 1° de Mayo. “Se hizo un intenso rastrillaje. Se detectaron restos óseos. Se corroboró por médicos forenses. Hasta el momento tuvieron contacto visual con los elementos secuestrados, se reservaron en sobres y serán analizados”, aseguró Cáceres Olivera. En allanamientos realizados a dos propiedades de la familia Sena en el centro de Resistencia se incautaron rastros hemáticos que también serán analizados por la Justicia.

Hasta el momento hay siete detenidos: Sena y sus padres más Fabiana González, asistente del matrimonio y ex candidata a concejal en Resistencia; Gustavo Obregón, ex candidato a diputado provincial; Gustavo Melgarejo, casero del campo de los Sena; y otra persona cuya identidad no trascendió. El ministro de Educación, Aldo Lineras, confirmó a Diario Chaco que Emerenciano Sena y Marcela Acuña serán separados de sus cargos en las escuelas de gestión social de la Fundación que lleva el nombre de Sena.

El lunes declaró como testigo Magalí Fernández Leyes, una trabajadora de prensa del movimiento de Mujeres al Frente que lidera Acuña, quien le entregó a la policía un celular que podría ser clave para la investigación porque contendría conversaciones o videos relacionados con la desaparición de Cecilia. Por su parte Ángela Strzyzowski, hermana de la víctima, aseguró a la prensa que los investigadores le dieron a entender que su hermana había sido víctima de un femicidio y que no iban a volver a verla con vida.