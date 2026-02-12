Chaco: se anunció el pago de la Ayuda Escolar 2026

La Ayuda Escolar 2026 de Chaco es un beneficio económico que se abona a empleados estatales con hijos para hacer frente a los gastos que tendrán por el inicio del ciclo lectivo. Hoy el Ejecutivo provincial anunció cuándo se abonará.

El Gobierno de la Provincia del Chaco informó que el próximo viernes 20 de febrero, a partir de las 21 horas, se acreditará el pago de la Ayuda Escolar 2026, una medida destinada a acompañar a las familias chaqueñas en el inicio del ciclo lectivo.

El beneficio alcanza a los trabajadores de la administración pública provincial y contempla un monto de 31.000 pesos por hijo, mientras que, en el caso de hijos con discapacidad, el importe será de 124.000 pesos.

Desde el Ejecutivo provincial también señalaron que el pago de la Ayuda Escolar 2026 forma parte de una «política sostenida de respaldo al ingreso familiar, orientada a aliviar los gastos que implica el comienzo de clases, como la compra de útiles, indumentaria y otros elementos esenciales para la educación de niños y adolescentes». Al respecto, un relevamiento hecho por NEA HOY a una conocida librería chaqueña dio cuenta que la canasta de útiles (sin contar la mochila) rondaba los $45.000 el mes pasado.

Las clases en la provincia iniciarán el 2 de marzo, con finalización el 18 de diciembre, con un receso invernal que será del 20 al 31 de julio.