CHACO. Productor de la zona indicó que se han perdido unas 500 mil hectáreas por la quema de pastizales

El expresidente de la Sociedad Rural de la provincia del Chaco, Enrique Santos en contacto con la AM990 habló acerca de la difícil situación que hoy sufre el campo a raíz de las quemazones.

Santos comenzó diciendo “estamos en una situación muy crítica. En esta provincia se han quemado alrededor de 500mil hectáreas, nosotros notamos gente malintencionada. Yo soy un hombre que me he dedicado toda la vida al campo, no tengo otra ocupación yo soy veterinario, pero los campos no se preñen solos, se necesitan fósforos”.

“Nosotros tenemos el campo alambrado está a una distancia considerable de la ruta mis alambrados y se queman adentro de los campos, entonces quiere decir que alguien los quema y sobre todo después cuando comenzamos a poner los alambrados nos roban, entonces creo que hay que poner un poco de orden porque nunca he visto lo que hoy está pasando”, añadió.

“Anoche a mí se me quemaron unas 400 hectáreas, en otro campo 700 no damos más. Nosotros no aguantamos más, gracias a Dios tenemos mucha agua para beber, pero nos estamos quedando sin pasto, hemos dado los rollos que pudimos, dimos semillas de algodón”, indicó.

“Algunas vaquillas fueron encontradas muertas. Yo quisiera que la gente recorra los campos que fueron quemados, te dan ganas de llorar. Hemos encontrado animales quemados, animales que hemos tenido que sacrificar porque estaban vivos pero quemados”, aseveró.

“Yo creo que la policía del Chaco tiene que empezar a recorrer los caminos porque no puede ser que estemos con esta cantidad de hectáreas quemados”, explicó.

“Hay personas que han perdido todo, que les ha quemado todo”, cerró.