CHACO. La prioridad de Capitanich será su cuarto mandato

“Yo estoy priorizando la provincia, claramente. Yo me veo más trabajando el escenario provincial. Yo voy a hacer el máximo esfuerzo, pero depende de la voluntad popular. Hay que tener la prudencia necesaria. Nosotros lo que hacemos es lo que hay que hacer, trabajar sistemáticamente, con mucha honradez y esfuerzo todos los días”, afirmó.

En la charla, el gobernador hizo un repaso por los logros que destaca de sus tres mandatos, y reconoció que a veces se disgusta con sus colaboradores porque no ejecutan sus órdenes al ritmo que desearía. “También a veces los equipos fallan. Como decía Alfonsín, a veces los hombres fallan, los hombres a veces no pueden”, citó.

“A mí me gustaría a veces ser más afable con muchos de mis funcionarios, pero a veces me enojo porque yo siento que a la gente no le podemos fallar, que la gente confía en nosotros, y cuando una persona necesita, y doy una instrucción, que no me demoren las decisiones o que no se difieran en el tiempo. Porque yo veo el sufrimiento de la gente, no se puede jugar con un plato de comida, no se puede jugar con cuestiones básicas esenciales y los derechos de las personas. Hay que ser extremadamente sensibles sobre los problemas de la comunidad”, dijo.

“Yo sé que no vamos a poder resolver los problemas de todos, pero debemos tratar de resolver la mayor cantidad posible y hay que hacer el máximo esfuerzo”, planteó.