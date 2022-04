CHACO. Hay 3000 trabajadores de la Seguridad

Sobre un total estimativo de 3000 trabajadores de la seguridad privada en el Chaco, el 50% se encuentra en negro, mientras que de la otra mitad solamente 600 son los que perciben salarios establecidos en el convenio colectivo de trabajo.

“Los sueldos no alcanzan, estamos para atrás y las patronales no ceden, no nos dan tregua” aseguró Daniel Toledo, el referente chaqueño de Unión Personal de Seguridad Privada.

“Hace un mes estamos al frente de Upsra y ya realizamos las inspecciones correspondientes y presentamos las denuncias particulares, para que se registre la situación de los trabajadores” indicó el dirigente del sector de vigiladores del Chaco.

Por otro lado, Toledo señaló que “las patronales ponen todo tipo de trabas para no llegar a un acuerdo, no están acostumbrados a esto y no les gusta pero nosotros vamos a seguir al frente”.

Los trabajadores registrados que cobran el convenio laboral se dividen entre cuatro empresas nacionales y dos provinciales. Actualmente existen cerca de 15 empresas prestando servicios de seguridad de manera ilegal y ofreciendo precios bajos, que siempre son costeados en perjuicio del salario de los trabajadores.