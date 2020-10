CHACO – Fase 1: ya llegan a los celulares los mensajes de Gobierno que advierten la prohibición para circular

El regreso a la fase 1 (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) a la provincia del Chaco incluye, además de las restricciones, el regreso de los recordados mensajes gubernamentales en los comienzos de la cuarentena que advertían a la población a través de los celulares particulares, la prohibición de circulación a partir de las 21 horas tras culminar la famosa “Alarma Sanitaria”.

En un principio, estos mensajes provenientes de Gobierno causaron malestar entre los usuarios telefónicos, quienes alegaban no sentirse de acuerdo con la invasión a su propia privacidad ya que, de una manera u otra, accedieron a sus numeros personales.

Eventualmente, los mensajes dejaron de emitirse y las costumbres del aislamiento comenzaron a ser olvidadas.

No es sino hasta el día de hoy cuando finalmente los mensajes comenzaron a llegar nuevamente a los celulares chaqueños con la constante advertencia de que se encuentra prohibido circular a partir de las 21 debido al decreto 1314/20, instaurado el día de hoy.

Las capturas de pantalla no tardaron en ser replicadas en las redes sociales, lugar donde los usuarios comentan irónicamente mensajes como “Volviste, toxic” o frases conocidas como “Oh shit, here we go again”, lo cual traducido al español expresa: “Oh mierda, aquí vamos de nuevo”.