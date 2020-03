CHACO. Elevan a juicio la “causa FAPPO” contra Rey y otros exfuncionarios

El Equipo Fiscal Especial de la Justicia chaqueña declaró clausurada la etapa de investigación fiscal y dispuso elevar a juicio la causa denominada “FAPPO”, por hechos de corrupción vinculados a manejos de fondos públicos del fideicomiso de la pauta publicitaria oficial, en la que están imputados Horacio Rey y otros ex funcionarios provinciales y allegados a ellos.

Se trata del expediente 6309/18, que se originó a partir de la causa “Lavado I” que tramita la jueza federal Zunilda Niremperger, para investigar los denominados delitos precedentes al lavado de activos.

La causa fue elevada a la Cámara Tercera en lo Criminal, compuesta por María Virginia Ise, María Susana Gutiérrez y Ernesto Javier Azcona, quienes deberán ahora fijar fecha de audiencias del debate.

El expediente consta en total de 50 cuerpos (15 son del Legajo de Actuaciones, y otros 35 del Legajo de Pruebas, que incluye 432 pruebas recolectadas durante la investigación). El Requerimiento de Elevación a Juicio tiene más de mil fojas. Se elevaron con la causa 52 secuestros.

Los imputados en la causa son Horacio Rey, ex secretario General de la Gobernación, quien se encuentra detenido en la Prisión Regional del Norte Unidad 7; Paulo Buttice, ex subsecretario de Políticas Comunicacionales, quien encuentra detenido en la Comisaría de La Escondida; Gustavo Katavich, ex administrador del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial, quien se encuentra detenido con prisión domiciliaria en la localidad de Quitilipi; Sergio Gabriel Slanac, ex presidente de la Fiduciaria del Norte, quien se encuentra en libertad; César Zibecchi, quien se encuentra detenido con prisión domiciliaria en Fontana; Carlos Rubén David Osuna, quien se encuentra detenido alojado en la Comisaría de Colonia Popular; Miguel Ángel Vilte, quien se encuentra detenido alojado en la División Bomberos; Susana Beatriz Fernández, esposa de Horacio Rey y que se encuentra en libertad; Ismael Ángel Fernández, ex coordinador de la Unidad Ejecutora y cuñado de Rey, quien se encuentra en libertad; María Laura Aguirre, quien se encuentra detenida con prisión domiciliaria.

El resto de los imputados son: Zulma Liliana Giménez; Daniel Zibechhi; Mónica Mabel Borovach; María Silvia Villalba; Catalina Jackeline Rodríguez; Patricia Raquel Zibecchi; Carlos Rubén Carreras; Juan Alberto Carreras; Alejandra Beatriz Sánchez; Lionel Alejandro Scigliano; Miguel Ángel Jonathan Vilte; Eduardo Ariel Molina, y Nilda Stella Canesini, quienes se encuentran todos en libertad.