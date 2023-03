Chaco: El dengue volvió a dar positivo en Sáenz Peña después de un año 2022 sin casos

El primer caso de dengue del año fue confirmado en el barrio Belgrano de Presidencia Roque Sáenz Peña, activándose todo el protocolo de bloqueo tras un 2022 sin positivos de la enfermedad que es transmitida por el mosquito aedes aegyptis.

En el barrio Belgrano de Sáenz Peña se confirmó el primer caso de dengue del año.

El dengue es un diagnóstico con el que convive el chaqueño desde hace varios años, aunque en el 2021 la zona registró apenas un par de casos y en el 2022 los sospechosos denunciados finalmente dieron negativos.

‘Es el primer confirmado en la ciudad y en toda la región, lo que implica que tras el paso de un año sin registros de contagios la realidad cambia y, si bien los trabajos preventivos no cesaron, debemos ahora ocuparnos en bloquear el foco‘, indicó ante la consulta de NORTE el enfermero Cristian Ávalos, director de Zona Sanitaria VII.

El resultado positivo significa que el equipo de lucha contra el dengue se abocara ayer, hasta que la lluvia lo permitió, a bloquear las manzanas vecinas al domicilio del paciente en el barrio Belgrano, en el sector Sudeste de la Termal.

‘Los trabajos continuarán inmediatamente las condiciones del tiempo lo permitan con la fumigación del domicilio de la persona que fue diagnosticada con dengue y posteriormente seguirá en las viviendas de la misma manzana y del área contigua‘, detalló el profesional de Salud Pública. Es de mencionar que hasta el momento se desconoce si la persona que resultó positiva al dengue tiene antecedentes de viajes a zonas con casos.

BLOQUEO EN EL BARRIO BELGRANO

El primer caso de dengue del 2023, con la intervención del equipo de bloqueo, se pretende sea el único y no se extienda el contagio a la zona. Los trabajos del personal de salud están abocados a los controles en las manzanas comprendidas entre las calles 2 hasta la 8 y desde la 9 hasta la 15 del barrio Belgrano. En ese sector se hace el bloqueo, la fumigación y la entrega de repelentes.

‘El mensaje para toda la comunidad de Sáenz Peña, pero especialmente para la barriada de la zona del Sudeste de la ciudad, es que contribuyan con el control de sus domicilios eliminando los potenciales criaderos de mosquitos, utilizando además repelente o protegiéndose con ropas con mangas largas en los horarios de mayor presencia del insecto: en las primeras horas de la mañana y la tardecita‘, reseñó el director zona sanitaria VII. ‘Todo suma en este momento para ayudar a evitar que los contagios se repliquen‘, añadió Ávalos.

‘Es el agua limpia y estancada, la condición ideal para el desarrollo de las larvas del mosquito que, ya todos lo sabemos, es hogareño por lo que se deben limpiar diariamente bebederos de animales, floreros y se hace necesario descartar todo recipiente que pueda retener el agua que le sirve al aedes para reproducirse‘, insistió.

TRABAJO DE CONCIENCIACIÓN

Los profesionales de la salud destacan que ‘aunque en el período pasado no se dieron casos positivos, se trabajó regularmente en la concienciación de la población y el descacharreo‘. ‘Lo bueno es que, si bien no había contagios, la comunidad tomó participación de esas jornadas porque si hay algo que no debemos hacer es relajarnos, ya que el dengue es una problemática que está presente en esta región del país‘, destacaron los agentes sanitarios.

‘La clave está en que debemos ocuparnos porque tampoco sirve desesperarse y no hacer nada‘, refirió el enfermero Cristian Ávalos.