Chaco: comenzó el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La joven de 28 años desapareció el 2 de junio de 2023. Por el hecho, están imputados su pareja, César Sena, y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Comenzó en Chaco el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la mujer de 28 años desaparecida el 2 de junio de 2023, cuyo cuerpo aún no fue hallado. En el banquillo de los acusados están: Emerenciano Sena, Marcela Acuña y su hijo, César.

Según informó el Poder Judicial de Chaco las audiencias serán los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de octubre; lunes 3, martes 4, miércoles 5, lunes 10, martes 11, miércoles 12, lunes 17, martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de noviembre, a partir de las 7.

El principal imputado es César Sena, pareja de la víctima, que está imputado por «homicidio doblemente agravado», mientras que sus padres están apuntados como «partícipes primarios». En tanto, Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso están acusados de «encubrimiento».

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: equipo judicial y querellas

Los fiscales a cargo serán Juan Martín Bogado, de la Cámara Nº2; Nelia Yael Velázquez, Investigación Penal Nº5; y Jorge Omar Cáceres Olivera, Investigación Nº4.

Entre los querellantes se destacan Sergio Gustavo Briend, en representación de la madre de Cecilia; y Sonia Valenzuela y Juan Ignacio Díaz, representando a la Subsecretaría de Género y Diversidad.

Los abogados particulares son: Gabriela Judith Tomljenovic, Ricardo Ariel Osuna, Armando Nicolás Boniardi Cabra, Mónica Alejandra Sánchez, Sofía Elena Puente, y la Defensora Oficial Nº12, María Celeste Ojeda.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: desaparición e investigación

El 2 de junio de 2023, Cecilia se dirigió a la vivienda de sus suegros para encontrarse con su esposo. Una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida; esa fue la última vez que se la vio con vida.

Los investigadores creen que la joven fue asesinada dentro de la casa, trasladada a la chanchería familiar, quemada y luego dispersados sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano. Durante la pesquisa se hallaron elementos de importancia, como su anillo de compromiso, un dije, fotos y 16 piezas dentarias que confirmaron pertenecer a Cecilia.

Novedades en la causa Cecilia Strzyzowski

Otro dato clave es el acta de divorcio que apareció firmada cuatro días después del matrimonio, la cual tras las pericias se determinó que era falsa. Según la investigación, Marcelo Acuña no aceptaba la relación de su hijo con Cecilia, lo que podría haber motivado la planificación del crimen.

Este caso provocó una ruptura política sin precedentes en Chaco, debido a que Emerenciano y su esposa Marcela eran líderes piqueteros reconocidos y vinculados al entonces gobernador Jorge Capitanich.