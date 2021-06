CHACO – Capitanich sobre descuentos a docentes: “El Estado no puede financiar medidas de fuerza”

En el medio de la polémica surgida por el descuento por días de paro a docentes, el gobernador Jorge Capitanich se refirió a la determinación y argumentó su posición. “Es cumplir exactamente lo que se dijo en momento del acuerdo salarial”, afirmó.

Esta mañana en declaraciones radiales Jorge Capitanich se refirió a los descuentos que se efectivizaron a docentes que continuaron con medidas de fuerza luego de que la gran mayoría de los sindicatos haya decidido aceptar la propuesta salarial en marzo pasado.

El mandatario provincial dijo en diálogo con Radio Nordeste que en el tema de descuentos “hay un tema central allí que tiene que ver con la responsabilidad de cada cual”. En ese sentido expuso que “el Estado no puede financiar las medidas de fuerza que cada uno adopta”.

Por otro lado consideró que “naturalmente si uno ejerce el derecho a huelga durante cinco días en la semana y pretende recibir los mismos ingresos que percibe alguien que trabaja, entonces tendríamos una condición de inequidad”.

“El Estado sería absolutamente inequitativo si trata de la misma manera al que trabaja y al que no trabaja. Nosotros respetamos a quienes ejercen el derecho a la huelga, eso no está en discusión, el problema central es que no puede recibir un ingreso que sea equivalente y eso tiene que ser un principio esencial desde el punto de vista de cualquier actividad”, se explayó.

Capitanich dijo que “todos tenemos el legítimo derecho a reclamar, a protestar a ejercer el derecho a la huelga, pero lo tenemos que hacer con un sentido de responsabilidad”. Y agregó: “No hay ninguna medida de fuerza por tiempo indeterminado y cuando uno hace por cinco días a la semana y lo hace cada semana, eso es por tiempo indeterminado. Eso es una actitud que tiene que ver con una convicción y seguramente un trasfondo de oposición sistemática a quien ejerce la responsabilidad de gobierno, que es legítima porque tenemos que respetar la voluntad de todos”, añadió.

Así las cosas, el gobernador aseguró que “lo que estamos haciendo es lo que corresponde jurídicamente y se atiene perfectamente a derecho”. En ese momento también trajo a colación lo que fue el acuerdo con los gremios y señaló que los descuentos “es cumplir exactamente lo que se dijo en momento del acuerdo salarial. Nadie puede tener exención de responsabilidad individual y tampoco eximirse de responsabilidad gremial”.

“Cuando se ejerce liderazgo desde el punto de vista gremial o político uno cuando ingresa en un conflicto tiene que tener cláusula de salida, no hay conflicto que tienda a tener una estrategia de no solución en el largo plazo. Por razonamiento nadie puede entrar en un conflicto y decir no voy a arreglar este conflicto pese a la oferta que tenga”, manifestó también el gobernador.

Para cerrar, expresó que “cada vez que se acercan posiciones y se logran acuerdos, los acuerdos hay que cumplirlos. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Hacer cumplir esos acuerdos. Significa que quien trabaja percibe en tiempo y en forma y quien no trabaja, obviamente en su legítimo derecho, no tiene igualdad de condiciones”.