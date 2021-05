CHACO – Capitanich anticipó que se adoptarán nuevas medidas de restricción

El gobernador Jorge Capitanich particip贸 anoche de una extensa videoconferencia junto con el presidente de la Naci贸n, Alberto Fern谩ndez, la ministra de Salud de la Naci贸n, Carla Vizzotti, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro y doce gobernadores para analizar la situaci贸n epidemiol贸gica del pa铆s y definir medidas en conjunto.

Capitanich durante la videoconferencia con el presidente Fern谩ndez

Las medidas que adelant贸 Capitanich, estipuladas mediante decreto, ser谩n anunciadas el viernes 21, aunque dijo que habr谩 asueto administrativo, suspensi贸n del transporte p煤blico y de encuentros sociales. Asimismo podr铆a restringirse m谩s el sistema vigente de presencialidad cuidada en las clases.

Durante su intervenci贸n, el presidente Alberto Fern谩ndez hizo un llamado de compromiso y solidaridad a los gobernadores y miembros de su gabinete: 鈥楲a experiencia en todo el mundo es la misma. No hay secretos. Tenemos que parar la circulaci贸n, no hay otro modo. Necesito que me ayuden porque si no nos ponemos de acuerdo en hacerles entender a argentinos y argentinas que el problema de la pandemia es la circulaci贸n. Casi todas las provincias est谩n en situaci贸n grave o alerta epidemiol贸gica. Tenemos que reaccionar en conjunto porque es nuestra responsabilidad鈥.

Capitanich afirm贸 que, si no se restringe la circulaci贸n entre el 29 y el 31 de mayo,鈥榩odemos tener colapso sanitario, esto implica un uso casi pleno de la capacidad sanitaria instalada en virtud de la evoluci贸n de los contagios鈥.

鈥楽i no tomamos decisiones ahora, tendremos que lamentarnos en los pr贸ximos d铆as鈥 y por ello, remarc贸 la necesidad de 鈥榚stablecer una coordinaci贸n para que entre todos trabajemos a partir del viernes a las 00 horas todas las decisiones en forma plena鈥, agreg贸.

INTERNACIONES

En este contexto, Capitanich detall贸 que respecto a las internaciones en abril se baj贸 la edad promedio de internaci贸n de 68 a 58 a帽os y en mayo alcanz贸 los 53 a帽os pero que se ve una tendencia a la disminuci贸n en el caso de internados.

鈥楢ntes el 100% de los casos, 90 eran leves y 10 eran moderados y graves. Hoy fijamos par谩metros en internaci贸n por camas leves 1,6%, camas moderadas 1,8% y camas con asistencia respiratoria 0,8%鈥 detall贸.

Actualmente, 鈥榯enemos 520 camas Covid, 120 con asistencia respiratoria mec谩nica鈥 alert贸 Capitanich y agreg贸: 鈥楨sta ola de contagios nos volvi贸 a pegar duramente en el 谩rea metropolitana鈥.

Respecto al plan de vacunaci贸n, Capitanich dijo que si las entregas de dosis se cumplen en el tiempo estipulado, se podr谩 llegar al 100% de inmunizaci贸n con primeras dosis para el personal estrat茅gico y personas con factores de riesgo.

En relaci贸n a la tasa de contagios, detall贸 que 鈥榣as proyecciones indicaron que para personas de m谩s de 60 a帽os tuvimos el 0,5% de contagios desde el d铆a 1 al 33 de la vacuna. Desde el d铆a 1 al 21, el 50% de ese 0,5% se contagi贸. Y afirm贸 que 鈥榩ara las personas de menos de 60 a帽os, tuvimos un contagio equivalente al 12%. Esto significa que se contagiaron m谩s las personas de menor edad relativa, con mayor tendencia del d铆a 1 al 21鈥.

Record贸 que en la provincia la tasa extrema mayor fue en la semana 36, con una positividad del 26,4% y luego entre las semanas 48 a 54 alcanz贸 entre los 12,3 a 17,4%. En la semana 54 creci贸 al 20% los casos y fue en la 63 que supera el 30% 鈥楴unca vi una cosa as铆鈥 expres贸.

鈥楨sto es un caso realmente impactante por eso esta decisi贸n que tomemos conjuntamente nos permitir谩 morigerar la tendencia mientras el plan de vacunaci贸n funciona鈥 determin贸.