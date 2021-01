CHACO – Advierten que es “inminente” el no inicio del ciclo lectivo por el conflicto salarial y por no tener “garantías de salubridad”

El Frente Gremial emitió un comunicado tras declaraciones públicas del ministro de Educación de Nación Nicolás Trotta, en las que expresaba que “en Chaco no está en discusión la vuelta a clases”. La entidad respondió a esto advirtiendo que “hay que anoticiar al funcionario nacional que el factor determinante sin vueltas para el inicio del ciclo lectivo tiene que ver con la resolución imprescindible y a la brevedad del grave conflicto salarial docente en la Provincia”.

Agregaron además que no se iniciara el próximo ciclo lectivo “en tanto y en cuanto el Gobierno no cancele la deuda y no garantice la salubridad correspondiente a los trabajadores de la educación, como a los demás integrantes de la comunidad educativa, ante una eventual “presencialidad” para las clases”, ante la posibilidad del retorno a las aulas durante el 2021.

En este sentido, reclamaron al gobernador que “ordene la resolución del grave conflicto salarial docente, el pago de la deuda de la cláusula gatillo, como la rectificación de la política educativa errática en materia educativa que está destruyendo el sistema educativo chaqueño; convoque a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, donde se defina de inmediato también la pauta salarial para este año, y además asegure desde ya, las garantías de salubridad correspondientes para con los educadores chaqueños”.

“En manos del Gobierno está el inicio o no del ciclo lectivo 2021”, finalizaron.

A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO COMPLETO:

Ante declaraciones públicas del ministro de Educación nacional -que este jueves estaría visitando la Provincia- respecto de que en el Chaco no está en discusión la vuelta a clases… hay que anoticiar al funcionario nacional que el factor determinante sin vueltas para el inicio del ciclo lectivo tiene que ver con la resolución imprescindible y a la brevedad del grave conflicto salarial docente en la Provincia, generado por el incumplimiento del Gobierno provincial de la pauta salarial comprometida para el año 2020, como lo es la aplicación de la clausula gatillo, deuda que debe saldar y abrir la discusión para determinar la pauta para el presente año. Conocerá y sino, se lo hacemos saber al Ministro Trotta que el gobierno chaqueño ha sumido a la docencia activa y pasiva en no menos de un 90 % por debajo de la línea de pobreza. El 2020 arrojo una inflación de un 36 % y los docentes chaqueños hemos percibido de “incremento” un miserable 7,8 % desde septiembre en adelante.

Renglón aparte merece subrayar que el propalado “derecho social a la educación” en esta Provincia, se ha visto duramente golpeado en todo el año anterior, donde aprovechándose desde la cartera educativa local el triste contexto de la pandemia del COVID-19 ha llevado adelante un brutal ajuste en toda la estructura del sistema educativo chaqueño, con cierre de cargos, de cursos, de divisiones, arremetiendo fuertemente contra los Institutos de Educación Superior con cierre de carreras, cambio de planes de estudio, expulsando docentes del sistema y truncando las respectivas carreras a los propios alumnos que han quedado en el aire, sin la posibilidad de culminarlas. A lo que debe sumarse que en todo el 2020 no han efectuado las designaciones de docentes en suplencia alguna, generando ahorros extraordinarios en el sistema a costa de la fuente de trabajo de los docentes y del derecho social a la educación de los alumnos.

El Frente Gremial remarca que, la docencia chaqueña empobrecida por la situación antes detallada, no iniciara el próximo ciclo lectivo, en tanto y en cuanto el Gobierno no cancele la deuda con la misma y no garantice la salubridad correspondiente a los trabajadores de la educación, como a los demás integrantes de la comunidad educativa, ante una eventual “presencialidad” para las clases. Agregando el Gobierno un ingrediente mas a la castigada docencia, aplicándoles descuentos de “impuesto a las ganancias” a docentes que percibieron tardíamente sueldos adeudados del año pasado -y de manera conjunta-, exigiéndose desde ya el reintegro inmediato a cada colega que sufriera los mismos indebidamente.

Repudian las declaraciones de la titular de la cartera educativa chaqueña Daniela Torrente, quien públicamente plantea que no debe subordinarse el calendario escolar a la disponibilidad de la vacuna, y agregando “siempre que se ajusten los protocolos y fundamentalmente las medidas de bioseguridad recomendadas por las autoridades sanitarias”. Tan luego, en nuestra Provincia, donde desde siempre hay gran cantidad de escuelas que no tienen agua desde la época de la pre-pandemia; con edificios en estado deplorable en lo que hace a su infraestructura, con falta de mantenimiento y sostenimiento de cada escuela, producto de la desresponsabilización del Estado a pasos agigantados de la educación y la escuela pública. Horizonte verdaderamente preocupante, y que se profundiza a diario desde la política errática en materia de política educativa que se lleva adelante, cuya rectificación es reclamada permanentemente por el Frente Gremial al propio gobernador Capitanich.

El Frente Gremial ratifica su rechazo a las expresiones permanentes de desprecio hacia los trabajadores de la educación, y hacia la educación y la escuela pública, estatal, gratuita y obligatoria vertidas sistemáticamente por la ministra chaqueña, en la misma línea política de la titular de la cartera educativa porteña, como por la ex ministra de seguridad de la Nacion, quien recientemente se ganara el repudio del conjunto de los trabajadores de la educación del país, con el ataque artero expresado para con los docentes.

Por último, el espacio gremial reclama al Gobernador Capitanich que sin más dilaciones ordene la resolución del grave conflicto salarial docente, el pago de la deuda de la clausula gatillo, como la rectificación de la política educativa errática en materia educativa que esta destruyendo el sistema educativo chaqueño; convoque a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, donde se defina de inmediato también la pauta salarial para este año, y además asegure desde ya, las garantías de salubridad correspondientes para con los educadores chaqueños.

En manos del Gobierno está el inicio o no del ciclo lectivo 2021.

ATECH- FEDERACION SITECH- UTRE CTERA- SADOP- SETPROCH- UGREBI