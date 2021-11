CEPA ÓMICRON. Bibolini habló acerca de la nueva variante del Covid

El medico infect贸logo e integrante del Consejo Integral de la Emergencia (COVID-19), Juli谩n Bibolini en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la preocupaci贸n que genera la variante 贸micron.

Bibolini manifest贸 鈥減ara todo el mundo es preocupante esta nueva variante, de todas maneras hay que decir que aun faltan datos y todav铆a hay mucho por aprender acerca de esta nueva variante, igualmente ante estos hallazgos uno toma las medidas necesarias para no llegar tarde con las mismas鈥.

鈥淓n este caso se dice que esta variante tiene mayor transmisibilidad, esto es lo m谩s preocup贸 y hay otras mutaciones que tambi茅n han sido bastante preocupantes鈥, a帽adi贸.

鈥淪e tienen pocos casos, pero se dice que son leves y hasta ahora aparentemente son casos muy leves, si es que esto se confirma es alentador porque s son leves no habr铆a problemas, lo que si hay que ver es que no alcancen los casos de mortalidad e internaci贸n que hasta ahora no se ha visto, pero en Europa los casos no crecen por esta variante, en Europa los casos se dan por la circulaci贸n de la cepa Delta que tambi茅n la tenemos en Argentina, pero all谩 hay mucho porcentaje de personas no vacunadas y eso le juega en contra鈥, cerr贸.